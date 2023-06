2 nữ vận động viên cầu mây Nghệ An giành Huy chương Vàng châu Á

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Giải cầu mây vô địch châu Á - 2023 được tổ chức ở Hàng Châu (Trung Quốc) từ ngày 20 - 23/6. Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam nằm chung bảng với Trung Quốc, Philippines, Đài Loan.

2 vận động viên Nghệ An của Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam là Nguyễn Thị My và Ngô Thị Ngọc Quỳnh góp mặt ở cả 2 nội dung mà đội tuyển thi đấu ở giải đấu này, gồm đội 3 người và đội 4 người.

Theo đó, tuyển cầu mây Việt Nam đội 3 người (gồm Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị My, Trần Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Vân Anh, Ngô Thị Ngọc Quỳnh) thi đấu từ ngày 20 - 21/6, còn đội 4 người (gồm Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị My, Ngô Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Trang, Vũ Thị Vân Anh, Trần Thị Hồng Nhung) thi đấu từ ngày 22 - 23/6.

Kết quả, các tuyển thủ nữ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi giành cả 2 tấm HCV ở các nội dung tham gia.

Nguyễn Thị My (ngoài cùng bên trái) và Ngô Thị Ngọc Quỳnh (thứ hai từ bên trái) cùng các đồng đội tại Đội tuyển Việt Nam vô địch 2 nội dung tại Giải Cầu mây vô địch châu Á - 2023. Ảnh: FBNV

Nguyễn Thị My (SN 1998) và Ngô Thị Ngọc Quỳnh (SN 2000) đều quê ở huyện Diễn Châu và đều là những vận động viên kỳ cựu của cầu mây Nghệ An. Trong đó, Nguyễn Thị My (quê ở xã Diễn Tân) đã có hơn 8 năm góp mặt trong Đội tuyển Cầu mây quốc gia Việt Nam, giành Huy chương Vàng giải Bãi biển châu Á năm 2016 và đặc biệt là Huy chương Vàng giải vô địch thế giới năm 2022, cùng nhiều Huy chương Bạc ở các giải đấu thế giới, ASIAD, SEA Games, Huy chương Vàng ở các giải đấu trong nước.

Còn Ngô Thị Ngọc Quỳnh (quê ở xã Diễn Hoa), đến đầu năm nay mới được gọi vào Đội tuyển Quốc gia, dù từng giành nhiều thành tích cao tại các giải đấu trong nước. Giải Cầu mây vô địch châu Á - 2023 là giải đấu lớn đầu tiên cô được tham dự cùng Đội tuyển Quốc gia.

Nguyễn Thị My và Ngô Thị Ngọc Quỳnh (lần lượt thứ 4 và thứ 5 từ trái sang) nhận Huy chương Vàng nội dung đôi nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Ảnh: NVCC.

Trước đó, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 được tổ chức vào tháng 12/2022 tại tỉnh Quảng Ninh, Ngô Thị Ngọc Quỳnh cùng Nguyễn Thị My đã giành Huy chương Vàng ở các nội dung đội nữ và đội 4 nữ.