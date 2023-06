Khai mạc Hội thao chào mừng 5 năm thành lập Agribank chi nhánh Nam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 17/6, tại TP.Vinh, Agribank chi nhánh Nam Nghệ An tổ chức khai mạc Hội thao chào mừng 5 năm thành lập với sự tham gia của 217 vận động viên, tranh tài ở 4 môn thi đấu.

Tham dự lễ khai mạc Hội thao có đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An; Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An và các chi nhánh ở khu vực.

Đây là Hội thao lần thứ III được tổ chức kể từ khi Agribank chi nhánh Nam Nghệ An thành lập, là hoạt động thường niên nhằm duy trì và đẩy mạnh các phong trào văn hoá thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn chi nhánh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng mối đoàn kết thống nhất, đơn vị trong sạch vững mạnh, duy trì truyền thống đơn vị văn hoá; từ đó góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm.

Hội thao năm nay có sự tham gia của 5 đoàn vận động viên gồm 153 vận động viên tiêu biểu đến từ Hội sở và 4 chi nhánh loại II trực thuộc Agribank chi nhánh Nam Nghệ An.

Bên cạnh đó còn có sự tham gia của 4 đoàn vận động viên gồm 64 vận động viên tiêu biểu đến từ các chi nhánh Agribank tỉnh Nghệ An, Tây Nghệ An, Hà Tĩnh II và Công ty cổ phần bảo hiểm ABIC Nghệ An.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở 4 môn thi đấu bao gồm: bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, kéo co và bóng đá mini nam.

Đây là dịp để cán bộ đoàn viên Agribank chi nhánh Nam Nghệ An được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kết nối với các đồng nghiệp Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An, Tây Nghệ An, Hà Tĩnh II và Công ty cổ phần ABIC Nghệ An, đồng thời quảng bá hình ảnh, vị thế của Agribank đến với các ngành các cấp trên địa bàn.

Ban Tổ chức mong rằng với tinh thần thể thao, trung thực, cao thượng, các vận động viên sẽ thi đấu nhiệt tình, tự tin, đoàn kết và tiến bộ, phấn đấu đạt thứ hạng cao nhất trong Hội thao lần này. Tổ trọng tài điều khiển các trận đấu khách quan, công minh, đúng luật. Các cổ động viên cổ vũ thật hào hứng, nhiệt tình các đội để tạo nên không khí sôi động và giúp cho Hội thao thành công tốt đẹp.

Lễ Bế mạc và trao giải Hội thao sẽ diễn ra vào 17h chiều 17/6.