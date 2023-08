Khánh thành Công Ty TNHH Koyu Textile Việt Nam với vốn đầu tư hơn 227 tỷ đồng

Tham dự lễ khánh thành có ông Lê Tiến Trị - Trưởng ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện Nghi Lộc; Công ty TNHH Koyu Textile Việt Nam và các đối tác. Ảnh: Q.A

Dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm tất chân tại KCN WHA được Ban Quản lý KKT Đông Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 29/6/2022, diện tích đất sử dụng hơn 2,5ha, tổng mức đầu tư 227,4 tỷ đồng.

Đây là dự án chuyên sản xuất trang phục dệt kim, đan móc (tất, quần tất), với công suất thiết kế 22,4 triệu sản phẩm/năm, sử dụng khoảng 250 lao động; là dự án sản xuất sản phẩm thương hiệu tốt và dây chuyền công nghệ tiên tiến đã được tỉnh Nghệ An quan tâm thu hút đầu tư.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công ty. Ảnh: Q.A

Ông Kamada Masatsugu - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Koyu Textile Việt Nam cho biết: Chỉ sau 13 tháng kể từ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chỉ hơn 6 tháng kể từ ngày khởi công, dự án đã hoàn thành xây dựng. Chúng tôi cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Khu Kinh tế Đông Nam và các ban, ngành đã tạo mọi điều kiện để công ty xây dựng đúng tiến độ tạo ra các sản phẩm đầu tiên.

Công ty cam kết sẽ luôn chấp hành tốt pháp luật Việt Nam và quy định của tỉnh; thực hiện đầy đủ chính sách với người lao động và nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất. Đồng thời, giải quyết việc làm có thu nhập ổn định; tạo môi trường, điều kiện làm việc tích cực và tiến bộ cho cán bộ, người lao động của Công ty, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng hấp dẫn. Ông Kamada Masatsugu - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Koyu Textile Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tiến Trị - Trưởng ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết: Sự kiện khánh thành Dự án này tiếp tục minh chứng cho quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, luôn đồng hành, nỗ lực trong công tác thu hút, hỗ trợ đầu tư; không ngừng đổi mới, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh để thúc đẩy triển khai các dự án đã đầu tư. Qua đó, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành điểm đến “Thuận lợi – An toàn – Tin cậy” của nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Ông Lê Tiến Trị cũng mong muốn Công ty TNHH Koyu Textile đi vào hoạt động sẽ đóng góp thiết thực để phát triển sản xuất công nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm có thu nhập ổn định, cũng như chuyển giao công nghệ tiên tiến, phương thức quản lý chuyên nghiệp của Nhật Bản đối với lao động Việt Nam.

Các đại biểu tham quan dây chuyền sản xuất tại công ty. Ảnh: Q.A

Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành với doanh nghiệp. Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp có hiệu quả với UBND huyện Nghi Lộc và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, hỗ trợ nhà đầu tư đảm bảo điều kiện tốt nhất cho Dự án hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn, hiệu quả; đồng thời đảm bảo các điều kiện cư trú, làm việc của chuyên gia người nước ngoài được thuận lợi.