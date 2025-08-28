Thời sự Lãnh đạo tỉnh Nghệ An gặp mặt người có công với cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và đánh giá rất cao ý chí tự lực, tự cường, những đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh nặng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và gia đình có công với cách mạng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước trong hành trình 80 năm qua.

Sáng 28/8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9, lãnh đạo tỉnh Nghệ An gặp mặt, tri ân người có công với cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, các sở, ban, ngành và 135 Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Anh dũng thời chiến, gương sáng thời bình

Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Nghệ An vừa là hậu phương lớn, cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến lớn, với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “xe chưa qua nhà không tiếc”.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ân cần thăm hỏi sức khỏe các bác thương, bệnh binh. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ân cần thăm hỏi sức khỏe các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Phạm Bằng

Nghệ An đồng thời cũng là tiền tuyến, trực tiếp chiến đấu kiên cường, anh dũng, chia lửa cho các chiến trường, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ và ác liệt, tỉnh Nghệ An có hơn 590.000 người tham gia lực lượng quân đội, hơn 45.000 thanh niên xung phong; hơn 167.000 người tham gia lực lượng dân công hoả tuyến, dân quân du kích; có hơn 45.000 người được công nhận liệt sĩ; hơn 56.000 thương, bệnh binh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cùng 135 người có công với cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu năm 2025 tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng đó, Nghệ An có 20.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ của các đồng chí bị nhiễm chất độc da cam; 930 cán bộ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày; có 2.825 Bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng”; hơn 500.000 gia đình, cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến.

Trở về thời bình, rất nhiều thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã luôn nỗ lực vượt lên thương tật, mất mát, làm kinh tế giỏi, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền các cấp. Các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách luôn gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Đại diện các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày chia sẻ kỷ niệm trong những năm tháng chiến đấu trên các chiến trường và hành trình vượt qua khó khăn, cống hiến sức mình trong lao động, sản xuất. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi gặp mặt, đại diện các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đã chia sẻ kỷ niệm trong những năm tháng chiến đấu trên các chiến trường và hành trình vượt qua khó khăn, vươn lên cống hiến sức mình trong lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Bồi đắp lòng tự hào, hun đúc khát vọng phát triển

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định, đằng sau những con số thống kê ấy là sự hy sinh thầm lặng, vô bờ bến của biết bao anh hùng, liệt sĩ và hàng vạn gia đình trên quê hương Xô viết anh hùng. Lịch sử mãi mãi khắc ghi, các thế hệ hôm nay mãi mãi tri ân về sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và đánh giá rất cao ý chí tự lực, tự cường, những đóng góp to lớn của người có công, gia đình chính sách đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước trong hành trình 80 năm qua. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và đánh giá rất cao ý chí tự lực, tự cường, những đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh nặng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tiêu biểu và gia đình có công với cách mạng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước trong hành trình 80 năm qua.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, gắn liền với nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo tỉnh luôn xác định việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công là tình cảm, sự tri ân, là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng.

Các đại biểu người có công với cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ trong chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Các phong trào, các cuộc vận động toàn dân tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ người có công về nhà ở; nhận phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh nặng, cha, mẹ liệt sĩ neo đơn; giúp đỡ, tạo điều kiện để người có công và gia đình chính sách phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo... đã và đang lan tỏa rộng rãi trong toàn tỉnh, trở thành một nét đẹp văn hóa của người dân xứ Nghệ.

135 người có công với cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho biết, thời điểm hiện nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang nỗ lực thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược về thể chế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hạ tầng hiện đại.

Cùng đó, tập trung thực hiện cuộc cách mạng về tinh, gọn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị, vận hành thông suốt, hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao quà tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao quà tri ân các bác thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình chính sách. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh Nghệ An đang tiến hành tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025; tranh thủ mọi thời cơ, vận hội lớn, tự tin bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm chính trị cao; phấn đấu thực hiện thật tốt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nghệ An phải trở thành một địa phương hiện đại trong kỷ nguyên số, nơi hội tụ của quản trị tiến bộ, sáng tạo xã hội, năng lực công nghệ và khát vọng con người.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 là dịp ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc, khắc ghi công lao to lớn của các thể hệ đi trước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trao quà tri ân người có công, gia đình chính sách tiêu biểu. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao quà tri ân người có công, gia đình chính sách tiêu biểu. Ảnh: Phạm Bằng

"Đây cũng chính là dịp rất quan trọng để các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bồi đắp lòng tự hào, hun đúc khát vọng phát triển; biến truyền thống vẻ vang thành sức mạnh, thành động lực để thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng về tinh, gọn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy trong hệ thống chính trị; góp phần tích cực cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân", Bí thư Tỉnh ủy phát biểu.

Tại cuộc gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao quà tri ân dành tặng các đại biểu người có công, gia đình chính sách tiêu biểu.