Lê Tấn Dũng - Thủ lĩnh của U17 Sông Lam Nghệ An

Tố chất thủ lĩnh

Tham gia Giải U17 Quốc gia 2024, Lê Tấn Dũng được Ban huấn luyện U17 Sông Lam Nghệ An giao nhiệm vụ giữ băng đội trưởng đội bóng. Với vai trò là cánh tay nối dài của ban huấn luyện, Tấn Dũng đã thể hiện được tố chất thủ lĩnh, chỉ đạo đồng đội chơi bóng kỷ luật, đúng đấu pháp của huấn luyện viên trưởng đề ra.

Tại các trận đấu ở vòng loại, khi đội nhà dâng lên tấn công Dũng đã thể hiện được vai trò khi di chuyển đúng với nhịp lên bóng, nhằm tạo ra sự đồng bộ cho cả hệ thống. Ngoài ra, ở các buổi tập luyện, hay sinh hoạt hằng ngày Dũng đã thể hiện được tính gương mẫu, đồng thời nhắc nhở đồng đội thực hiện đúng với yêu cầu của ban huấn luyện đội bóng.

Lê Tấn Dũng trong màu áo U17 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Nói về phẩm chất của Lê Tấn Dũng, huấn luyện viên trưởng U17 Sông Lam Nghệ An – ông Phan Tiến Hoài cho biết: “Dũng là cầu thủ nghiêm túc trong sinh hoạt, có tố chất thủ lĩnh, vì thế ban huấn luyện đã tin tưởng để giao nhiệm vụ đội trưởng đội bóng. Với vai trò là cánh tay nối dài của huấn luyện viên trưởng, cậu ấy đã truyền đạt được những ý tưởng của tôi đến các cầu thủ”.

Trong đội hình của U17 Sông Lam Nghệ An, Tấn Dũng được huấn luyện viên Phan Tiến Hoài xếp chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Với những bước chạy thần tốc, khả năng bao quát, tư duy nhanh nhạy, kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tiền vệ sinh năm 2008 là linh hồn trên hàng công của U17 xứ Nghệ. Tại vòng loại U17 Quốc gia 2024, hầu hết các đường lên bóng của U17 Sông Lam Nghệ An đều qua chân Tấn Dũng. Sở hữu đôi chân khéo léo, với những đường chuyền có tư duy cao, tiền vệ gốc Hà Tĩnh đã châm ngòi cho nhiều tình huống tấn công hiệu quả. Bên cạnh đó, với khả năng sút bóng tốt cả 2 chân, Tấn Dũng đã có nhiều biến hoá trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương.

Qua 8 lượt trận tại vòng loại U17 Quốc gia 2024, Tấn Dũng đã đóng góp 4 bàn thắng cho đội nhà. Đó là những pha ghi bàn vào lưới của Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, cầu thủ gốc Hà Tĩnh còn sở hữu 3 đường kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn thắng vào lưới đối phương.

U17 SLNA gặp nhiều khó khăn khi ít được thi đấu cọ xát trước giải. Ảnh tư liệu Chung Lê

Nói về chuyên môn của Tấn Dũng, huấn luyện viên Phan Tiến Hoài cho hay: “Tấn Dũng là cầu thủ có phẩm chất chuyên môn khá hoàn thiện. Trong đó, nổi bật như tốc độ, khả năng chuyền bóng, sút bóng… Tuy nhiên, để giúp đội nhà chơi hiệu quả hơn ở vòng chung kết, Tấn Dũng cần phải đưa ra quyết định chuyền bóng nhanh hơn, chính xác hơn cho đồng đội. Tôi tin với năng lực, phong độ hiện có, Tấn Dũng sẽ giúp cho lối chơi của U17 Sông Lam Nghệ An có tính đa dạng, biến hoá hơn”.

Hiện U17 Sông Lam Nghệ An đã vượt qua được vòng loại, giành vé vào chơi vòng chung kết. Tuy nhiên, để giúp U17 xứ Nghệ đạt được thành tích cao tại Giải U17 Quốc gia 2024, Tấn Dũng cần phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu, cùng đồng đội vượt mọi thử thách.

Tấn Dũng chia sẻ: “Bước đầu chúng tôi đã hoàn thành được mục tiêu vượt qua vòng loại, toàn đội sẽ cố gắng chiến đầu hết mình để U17 Sông Lam Nghệ An đạt được huy chương tại Giải U17 Quốc gia 2024”.

Tình yêu với đội bóng Sông Lam Nghệ An

Từ nhỏ Lê Tấn Dũng đã biết đến câu lạc bộ giàu truyền thống - Sông Lam Nghệ An. Dù sinh ra ở Hà Tĩnh nhưng cầu thủ sinh năm 2008 đã hâm mộ và mong ước tương lai sẽ được khoác lên mình sắc vàng – màu áo truyền thống của đội bóng xứ Nghệ. Và may mắn đến với Dũng khi tại Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Hà Tĩnh, các tuyển trạch viên Sông Lam Nghệ An đã phát hiện và đưa cầu thủ này về đầu quân cho đội trẻ.

Tại buổi sát hạch của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, Lê Tấn Dũng đã không mấy khó khăn khi vượt qua các bài kiểm tra, để chính thức trở thành học viên của trung tâm.

Trong đội hình U17 Sông Lam Nghệ An, Tấn Dũng được giao nhiệm vụ đội trưởng đội bóng. Ảnh: Đức Anh

Năm 2021, do dịch Covid-19, nên đội U13 Sông Lam Nghệ An không thể dự giải U13 Quốc gia. Vì vậy, phải đến năm 2023, Tấn Dũng mới có cơ hội lần đầu tiên được thi đấu tại một giải chính thức do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Tiền vệ gốc Hà Tĩnh đã cùng U15 Sông Lam Nghệ An thi đấu khá thành công tại Giải U15 Quốc gia 2023. Với vai trò đội trưởng, Tấn Dũng đã cùng U15 giành tấm Huy chương Bạc tại giải đấu năm đó.

Có thể thấy, bước đầu Tấn Dũng đã thể hiện được năng lực tại các đội trẻ của Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài, đòi hỏi tiền vệ này phải không ngừng rèn luyện mới mong đạt được thành công trong tương lai.