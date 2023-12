Loại Công Phượng, ông Troussier có gì cho Asian Cup?; FIFA công bố Top 3 đề cử giải thưởng The Best 2023

(Baonghean.vn) - Loại Công Phượng, ông Troussier có gì cho Asian Cup?; Tuyển nữ Việt Nam rớt hạng từ 34 xuống 37 thế giới; Lionel Messi có tên trong Top 3 đề cử FIFA The Best 2023... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Loại Công Phượng, ông Troussier có gì cho Asian Cup?

Công Phượng bị loại, cùng với việc nhiều công thần ở tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo không được trọng dụng đang dấy lên câu hỏi phải chăng ông Troussier mang đến Asian Cup một đội hình trẻ trung như từng làm với Nhật Bản?

Công Phượng nằm ngoài kế hoạch của ông Troussier rất khác với các trường hợp Hùng Dũng, Bùi Tiến Dũng hay đặc biệt Hoàng Đức như ở những trận đầu tiên tại vòng loại World Cup 2026.

Nói cụ thể, những cầu thủ mới nhắc hoặc về tổng thể ở Asian Cup tới nhiều khả năng chiến lược gia người Pháp vẫn dùng nhiều cái tên cũ như từng thấy trong không ít các trận đấu dưới thời của mình.

Tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ dự Asian Cup với nhiều gương mặt cũ.

Rõ hơn, 2 trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup dù không dùng Hoàng Đức, Hùng Dũng, Bùi Tiến Dũng… nhưng ông Troussier vẫn tung vào sân đội hình xuất phát với bộ khung gần như là cũ khi có 8-9 gương mặt vốn xuất hiện ở tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Và trong bối cảnh V-League chỉ đi qua vài vòng đấu, số lượng cầu thủ trẻ được sử dụng chưa nhiều tại CLB nên khó để ông Troussier tạo ra những thay đổi lớn, ít nhất tại Asian Cup tới.

Tất nhiên, với 50 cầu thủ nằm trong danh sách sơ bộ chuẩn bị Asian Cup cũng có nhiều cái tên trẻ, nhưng cạnh tranh được với các đàn anh đầy kinh nghiệm, đẳng cấp hay không lại là chuyện khác.

Thế nên, đừng ngạc nhiên nếu các trận đấu tới ở Asian Cup, tuyển Việt Nam vẫn… cũ, trừ một vài trường hợp đặc biệt kiểu Công Phượng, Văn Hậu (chấn thương) hoặc Văn Đức.

Tuyển nữ Việt Nam rớt 3 hạng, bị Philippines áp sát trên bảng xếp hạng FIFA

Ngày 15/12, Liên đoàn Bóng đá thế giới công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2023. Đây là bản cập nhật đầu tiên kể từ tháng 8/2023. Trong giai đoạn này, tuyển nữ Việt Nam thi đấu tổng cộng 6 trận quốc tế ở Asiad 19 và vòng loại Olympic 2024.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam đánh bại Nepal, Bangladesh và Ấn Độ nhưng thua Uzbekistan và Nhật Bản (2 lần). Các kết quả này khiến đội bóng áo đỏ bị trừ tổng cộng 11,65 điểm và rớt 3 hạng, từ 34 xuống 37 thế giới.

Tính riêng ở châu Á, tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng thứ 6 với 1611,3 điểm, sau các cường quốc bóng đá nữ là Nhật Bản, Triều Tiên, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc. Khoảng cách giữa tuyển nữ Việt Nam và tốp 5 khá xa, cách nhau gần 200 điểm và rất khó san lấp trong tương lai gần.

Tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 37 thế giới.

Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam vẫn là số 1. Tuy nhiên, vị trí của các cô gái áo đỏ đang bị Philippines đe dọa. Trong đợt cập nhật này, Philippines nhảy vọt 6 bậc, từ hạng 44 lên hạng 38 thế giới.

Tuyển nữ Philippines tích lũy được tổng cộng 30,75 điểm sau 7 trận đấu quốc tế (thắng 4, thua 3). Philippines gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Hồng Kông (Trung Quốc) và Myanmar để tiến vào tứ kết Asiad 19 - nơi họ thảm bại trước Nhật Bản. Đến vòng loại Olympic 2024, Philippines thua đậm Australia 0-8 nhưng thắng Đài Bắc Trung Hoa và Iran, qua đó vẫn kiếm thêm điểm số trên bảng xếp hạng FIFA.

Hiện tại, tuyển nữ Philippines đã có 1571,64 điểm, chỉ còn kém tuyển nữ Việt Nam gần 40 điểm. Như vậy, tuyển nữ Việt Nam có nguy cơ bị đối thủ này vượt qua trong năm 2024 nếu không cải thiện thành tích. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng với Huỳnh Như và các đồng đội trong bối cảnh HLV Mai Đức Chung đã chia tay đội để nghỉ hưu.

Bại tướng của Hà Nội FC sắp đối đầu Man City

Urawa Red Diamonds - đội bóng vừa thua Hà Nội FC - sẽ gặp Man City ở trận bán kết FIFA World Cup Club vào ngày 20/12.

Man City sẽ tham dự FIFA Club World Cup trong tuần tới. Đối thủ của nhà đương kim vô địch châu Âu là Urawa Red Diamonds, đội bóng vừa thua Hà Nội FC trên sân Mỹ Đình ở AFC Champions League cách đây chưa lâu.

Tối 15/12, Urawa Red Diamonds chạm trán Leon FC (Mexico) tại vòng loại thứ 2 FIFA Club World Cup 2023. Trận đấu diễn ra với diễn biến căng thẳng trong suốt hiệp 1. Cả 2 đội chơi quyết tâm nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Chân sút hai bên thiếu sắc sảo ở những pha bóng quyết định.

Bước sang hiệp 2, Urawa Red Diamonds thi đấu cố gắng. Tuy nhiên, phải đến cuối trận đấu, đại diện châu Á mới có thể mang đến sự khác biệt. Phút 78, cầu thủ vào sân thay người Alex Schalk dứt điểm chuẩn xác sau đường chuyền của Kante ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chiến thắng trước Leon FC giúp Urawa Red Diamonds tiến vào vòng bán kết và đối thủ của họ sẽ là Manchester City.

Urawa Red Diamonds (đỏ) sẽ gặp Man City ở bán kết FIFA Cup Club.

Đây được xem là bất ngờ của giải đấu bởi Urawa Red Diamonds đang trải qua giai đoạn phong độ tệ hại. Họ vừa để thua 1-2 trước Hà Nội FC tại cúp C1 châu Âu. Thất bại tại Mỹ Đình khiến Urawa Red Diamonds bị loại ngay từ vòng bảng của giải dù đang là đương kim vô địch.

Man City là thử thách hoàn toàn khác. Rất khó để Urawa Red Diamons có thể tạo ra bất ngờ trước đối thủ đến từ nước Anh. Man City không có sự phục vụ của bộ đôi Haaland - Kevin de Bruyne nhưng họ vẫn còn nhiều ngôi sao khác có thể thay đổi cục diện trận đấu.

FIFA công bố Top 3 đề cử giải thưởng The Best 2023

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố Top 3 đề cử cho giải Cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới (The Best) 2023. Lionel Messi, Erling Haaland và Kylian Mbappe đều có tên trong danh rút gọn.

Theo tiêu chí bình chọn, FIFA The Best ghi nhận những cầu thủ có thành tích xuất sắc nhất tính từ ngày 19/12/2022 đến 20/8/2023. Hội đồng ban giám khảo FIFA The Best gồm: HLV trưởng đội tuyển quốc gia nam, đội trưởng đội tuyển quốc gia nam, nhà báo bóng đá và người hâm mộ bầu chọn trên website chính thức của FIFA. Cầu thủ nào nhận được nhiều điểm nhất sẽ giành chiến thắng.

Lionel Messi, Erling Haaland và Kylian Mbappe là 3 cái tên tranh giải FIFA The Best 2023.

Trong hành trình bầu chọn Cầu thủ nam xuất sắc nhất giải The Best 2023, ban đầu FIFA chọn 12 cầu thủ, sau đó loại 9 và còn lại 3 người xuất sắc nhất. Lionel Messi (Inter Miami), Erling Haaland (Man City) và Kylian Mbappe (PSG) cuối cùng đã vượt qua 9 ứng viên gồm Julian Alvarez, Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Rodri, Bernardo Silva, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen và Declan Rice.

Messi, Haaland và Mbappe là 3 ngôi sao cuối cùng cạnh tranh cho giải thưởng cao quý. Messi đã cùng PSG vô địch Ligue 1, ghi 20 cùng 20 đường kiến tạo sau 39 lần ra sân trên mọi đấu trường cho CLB. Ngoài ra, siêu sao 36 tuổi sau đó đăng quang CONCACAF League Cup với Inter Miami. Đáng chú ý, thành tích ở World Cup 2022 của Messi sẽ không được tính do FIFA chỉ ghi nhận thành tích từ ngày 19/12/2022.

Trong khi đó, Erling Haaland đã cùng Man City giành "cú ăn ba" vĩ đại gồm Premier League, FA Cup và Champions League. Ngoài ra, Haaland còn bỏ túi 52 bàn sau 53 lần ra sân trên mọi đấu trường, xô đổ hàng loạt kỷ lục cũng như đoạt nhiều danh hiệu cá nhân cao quý, bao gồm Vua phá lưới Premier League, Vua phá lưới Champions League và Chiếc giày Vàng châu Âu.

Với Mbappe, anh đã cùng PSG vô địch Ligue 1 tương tự Messi, đồng thời ghi 41 bàn sau 43 trận trên mọi đấu trường cho đội bóng nhà giàu nước Pháp. Nhìn chung xét về thành tích, Haaland rõ ràng "ăn đứt" cả Messi lẫn Mbappe trong cuộc đua lần này.

Tottenham gây sức ép lên Top 4 Ngoại hạng Anh

Trận đấu sớm nhất vòng 17 Ngoại hạng Anh giữa Nottingham vs Tottenham đã kết thúc với chiến thắng nhẹ nhàng dành cho các cầu thủ khách, trong bối cảnh họ phải thi đấu thiếu người trong gần 30 phút cuối trận. Với kết quả này, Spurs đang gây sức ép lớn lên vị trí thứ 4 của ĐKVĐ Man City.

Bước vào chuyến hành quân tới sân City Ground, HLV Ange Postecoglou giữ nguyên đội hình xuất phát như ở chiến thắng trước Newcastle cuối tuần trước, khi Richarlison đá tiền đạo cắm và trả đội trưởng Heung-min Son về tiền đạo lệch trái sở trường. Cựu cầu thủ Nottingham, Brennan Johnson đá tiền đạo phải trong khi Dejan Kulusevski đá ngay phía sau Richarlison.

Với đội hình có thiên hướng tấn công rất rõ ràng, Tottenham nhập cuộc chủ động và ngay phút thứ 3 đã có cơ hội mở tỷ số, nhưng đội trưởng Heung-min Son đã không thể thắng được thủ thành Matt Turner. Vài phút sau, người cũ của Nottingham - Brennan Johnson cũng buộc thủ môn Turner phải vất vả cản phá cú dứt điểm của mình.

Dù thi đấu khá tốt trong ngày gặp lại đội bóng cũ, nhưng Brennan Johnson đã có ngày về sân City Ground rất buồn khi buộc phải rời sân ở phút 32 do chấn thương để nhường chỗ cho Oliver Skipp. Với sự thay đổi này, Kulusevski được chuyển ra đá thay vị trí của Johnson và chính cầu thủ người Thụy Điển đã trở thành nhân vật chính mang đến chiến thắng cho Tottenham ở trận đấu này.

Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Kulusevski thực hiện đường kiến tạo thuận lợi cho Richarlison bật cao đánh đầu tung lưới Nottingham giúp đội nhà có lợi thế dẫn bàn trước khi bước vào giờ nghỉ. Cũng chính Kulusevski là người đã ấn định chiến thắng cho Tottenham ở phút 65, khi tận dụng cú phá bóng không tốt của thủ thành Turner để tung ra cú dứt điểm như trái phá vào góc gần.

Richarlison ghi bàn mở tỷ số cho Tottenham.

Trong ngày mà Kulusevski tỏa sáng rực rỡ để mang về chiến thắng cho Tottenham thì người đồng đội tại ĐT Thụy Điển, Anthony Elanga bên phía Nottingham lại có một trận đấu đáng quên. Cựu cầu thủ MU bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở giữa hiệp 1 khi không thắng được thủ môn Vicario trong thế đối mặt và khi đánh bại được người gác đền của đội khách ở hiệp 2 thì lại bị VAR khước từ do lỗi việt vị.

Không chỉ Elanga, hàng công của Nottingham đã có một ngày thi đấu rất đáng quên, khi có rất nhiều tình huống bỏ lỡ đáng tiếc. Và với thất bại này, Nottingham hiện đứng thứ 16 trên BXH với 14 điểm, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 5 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Tottenham đã có được 33 điểm sau trận thắng và dù vẫn đứng thứ 5 nhưng đã cân bằng điểm số với đội đứng thứ 4 là Man City.

Mặc dù vậy, chiến thắng của Tottenham đã khiến họ trả cái giá rất đắt. Ngoài chấn thương của Johnson, Spurs cũng mất tiền vệ Yves Bissouma, người đã phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 70 sau tình huống vào bóng bằng gầm giầy rất nguy hiểm với cầu thủ Nottingham.