Sao gốc Việt từng đá giải trẻ Champions League giờ ra sao?; Haaland 'ăn đứt' Messi và Mbappe ở FIFA The Best 2023

Sao gốc Việt từng đá giải trẻ Champions League giờ ra sao?

Gia Huy Phòng từng là cái tên tốn không ít giấy mực của báo chí Việt Nam trong năm 2021 khi anh bất ngờ xuất hiện trong màu áo U19 Wolfsburg thi đấu tại UEFA Youth League (giải đấu được xem là Champions League cho các đội trẻ hàng đầu châu Âu).

Gia Huy Phòng trong màu áo đội bóng cũ U19 Wolfsburg.

Gia Huy Phòng có lẽ là cầu thủ gốc Việt đầu tiên được ra sân tại UEFA Youth League (giải đấu có thể xem là UEFA Champions League cho các CLB trẻ hàng đầu châu Âu). Ở thời điểm đó, Gia Huy Phòng mới 17 tuổi, nhưng màn trình diễn của anh trong màu áo U19 Wolfsburg là vô cùng triển vọng.

Bắt đầu từ mùa giải 2022/23, Gia Huy Phòng cập bến CLB Viktoria Berlin tại giải hạng 4 Đức. Ở mùa giải năm nay, Gia Huy Phòng đã có 12 lần ra sân cho Viktoria Berlin, trong đó có 8 lần đá chính và 4 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Cá nhân Gia Huy Phòng cũng có được bàn thắng đầu tiên cho đội bóng ở trận đấu gặp Hertha BSC II vào giữa tháng 11 vừa qua.

Chuyện CLB Khánh Hoà & HLV Võ Đình Tân: Không ai chung tình được mãi

HLV Võ Đình Tân đã có 10 năm gắn bó với bóng đá Khánh Hoà và đã gặt hái được những kết quả nhất định.

Không có HLV Võ Đình Tân, Khánh Hoà sẽ tìm thấy một người khác. Rồi đây, ông Tân có thể bị rơi vào lãng quên nếu người mới thành công hơn những gì đã có. Mà cũng có thể, người ta sẽ gọi tên Võ Đình Tân khi Khánh Hoà chòng chành trong bão táp. Hơn 10 năm, HLV Võ Đình Tân cống hiến cho bóng đá Khánh Hoà bằng tất cả tâm lực của mình. Dẫu có vấn vương nhưng đôi khi chia tay cũng để tốt cho cả hai!

Haaland 'ăn đứt' Messi và Mbappe ở FIFA The Best 2023

Báo chí Anh nhận định tiền đạo Erling Haaland sẽ không có đối thủ ở cuộc đua FIFA The Best 2023, bất chấp phải cạnh tranh với Lionel Messi và Kylian Mbappe. Sở dĩ như vậy bởi FIFA The Best 2023 đánh giá thành tích của ứng viên từ ngày 19/12/2022 đến 20/8/2023, tức thời điểm World Cup 2022 đã kết thúc. Như vậy, với "cú ăn ba" giành được Man City, Haaland rõ ràng vượt trội hoàn toàn so với Messi và Mbappe, nên FIFA The Best 2023 khó thoát khỏi tay ngôi sao người Na Uy.

MU góp thêm 1 trận hay cho vòng đấu bảng Champions League

MU lại vừa được xướng tên. Ở mùa này, họ có 1 trận đấu “vinh dự” được hãng thông tấn BBC xếp trong danh sách Top 10 trận cầu hay nhất trong lịch sử vòng đấu bảng Champions League.

Đó là trận đấu diễn ra ở lượt trận thứ 5 của vòng bảng. Nếu thắng chủ nhà Galatasaray, MU rộng cửa vào vòng knock-out. Đội bóng của HLV Erik ten Hag đã có sự khởi đầu như mơ khi vượt lên dẫn 2 bàn chỉ sau 18 phút. Nhưng 2 sai lầm không thể tha thứ của thủ môn Andre Onana trong hiệp 2 đã tạo điều kiện cho Galatasaray khép lại trận đấu với kết quả 3-3, trong đó có tình huống tuyển thủ Cameroon trực tiếp đẩy bóng vào gôn nhà. Đó là bước ngoặt, khiến MU sau đó thua nốt Bayern Munich 0-1 ở loạt trận cuối và bị loại ngay ở vòng bảng với tư cách kẻ xếp đội sổ.