Lợi dụng gia chủ đi vắng, đột nhập trộm 5,4 cây vàng

Ngày 26/3, Công an TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang lấy lời khai K’Bỏi (SN 1981, ngụ xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 21/3, Công an phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc nhận được trình báo của ông V.Q.L (đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bảo Lộc) về việc bị kẻ gian cạy cửa, đột nhập vào nhà trộm đi tài sản có giá trị rất lớn, gồm vàng và tiền mặt.

Công an khám xét chỗ ở của K'Bỏi.

Lãnh đạo Công an TP. Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Lộc Phát khẩn trương điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã sàng lọc, triệu tập K’Bỏi lên làm việc. Ban đầu, đối tượng này một mực chối tội, không thừa nhận hành vi đã gây ra vụ trộm cắp trên. Chỉ khi Công an đưa ra chứng cứ không thể chối cãi, K’Bỏi mới chịu thừa nhận đã đột nhập vào nhà ông L để trộm cắp tài sản.

K’Bỏi khai nhận, khoảng 16h ngày 21/3, phát hiện gia đình ông L không có ai ở nhà, đối tượng đã cạy cửa sổ đột nhập vào phòng ngủ, lấy trộm 5,4 cây vàng và 38,6 triệu đồng. Tài sản trộm được, K’Bỏi đem về cất giấu trong nhà, riêng vàng, đối tượng đào hố, chôn ngoài vườn cà phê.

Tài sản trộm được đối tượng đem về chôn giấu trong vườn cà phê.

Chiều 25/3, Công an TP. Bảo Lộc đã phối hợp với VKSND cùng cấp khám xét nơi ở của K’Bỏi tại thôn B’Đơ, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, đồng thời thu giữ toàn bộ tài sản đối tượng trộm cắp để trả lại cho bị hại.