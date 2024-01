Lương Xuân Trường gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh; Kết quả Nhật Bản 6-1 Jordan: Thêm một chiến thắng hủy diệt

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Kết quả Nhật Bản 6-1 Jordan: Thêm một chiến thắng hủy diệt

Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh hủy diệt trước thềm Asian Cup 2023 khi đánh bại đội bóng hạng khá của châu Á là Jordan bằng tỷ số của một ván tennis.

Với trận thắng này, Samurai xanh đã có chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp. Rõ ràng, việc gặp đội bóng này trong trận ra quân thực sự là một thách thức rất lớn của ĐT Việt Nam ở vòng bảng Asian Cup 2023.

Bật mí website bí mật phục vụ Ronaldo và các sao thượng hạng

Tiền đạo Cristiano Ronaldo đã đem tới sự bất ngờ qua trang web bí mật mà ngôi sao này vẫn thường xuyên truy cập trong suốt thời gian qua.

“Có một trang web bí mật dành cho các vận động viên Nike, nơi họ sẽ được cấp tài khoản đăng nhập và mật khẩu. Tất cả họ đều sở hữu tài khoản có rất nhiều tiền và họ chỉ cần đồng ý tham gia. Chỉ bằng một cú nhấp chuột, Ronaldo cũng như các ngôi sao khác sẽ thoải mái tùy chọn những mẫu giày đấu đẳng cấp dành riêng cho họ cũng như các phụ kiện đắt tiền khác phục vụ cho việc luyện tập và thi đấu”, cựu thủ môn MU, Ben Foster chia sẻ.

Bầu Đức cho CLB Công an Hà Nội mượn HLV Kiatisak

Tối 9/1, bầu Đức (Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức) của HAGL trao đổi với HLV Kiatisak Senamuang về việc gia nhập CLB Công an Hà Nội.

Bầu Đức nói với báo giới và cho biết, Kiatisak vui vẻ nhận lời làm HLV CLB Công an Hà Nội. Bầu Đức cho biết, HLV Kiatisak sẽ có vài ngày để chia tay với các học trò ở HAGL trước khi ra Hà Nội dẫn dắt đội bóng mới.

"Trước mắt, HLV Kiatisak sẽ làm HLV trưởng ở CLB Công an Hà Nội đến cuối mùa giải 2023/24 rồi sẽ tính tiếp. Anh ấy vẫn là người của CLB HAGL cho mượn, nhưng lương sẽ do CLB Công an Hà Nội chi trả", bầu Đức nói thêm.

Lương Xuân Trường gia nhập HL Hà Tĩnh

Tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh theo bản hợp đồng cho mượn từ CLB Hải Phòng.

Hợp đồng của Xuân Trường với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ kéo dài đến hết mùa giải 2023/24. Để có được chữ ký của tiền vệ sinh năm 1995, đội bóng núi Hồng cũng phải ra một khoản phí “khủng” hỗ trợ cùng CLB Hải Phòng. Thay vì đợi đến giai đoạn 2, Xuân Trường sẽ đến tập luyện luôn cùng Hà Tĩnh trong thời gian tới. Anh sẽ được đăng ký vào danh sách thi đấu của đội khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải chính thức mở cửa vào ngày 25/02/2024.

Kết quả Middlesbrough 1-0 Chelsea: Thảm họa hàng công

Palmer bỏ lỡ 3 cơ hội ngon ăn trong 45 phút đầu tiên.

Trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh giữa Middlesbrough vs Chelsea đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà, trong ngày mà hàng công của đội khách thi đấu rất tệ hại với những pha bỏ lỡ thảm họa.

Tuy nhiên, Chelsea vẫn còn nguyên cơ hội vào chung kết, khi họ vẫn còn 90 phút của trận lượt về trên sân Stamford Bridge vào ngày 24/1 tới.