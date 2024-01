U19 Sông Lam Nghệ An thắng đậm trước U19 Sông Trà Quảng Ngãi

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Với thực lực vượt trội, U19 Sông Lam Nghệ An đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng đậm trước U19 Sông Trà Quảng Ngãi tại lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại Giải U19 Quốc gia 2024. Trận đấu diễn ra lúc 13h30 phút trên sân vận động Tự Do (thành phố Huế).

Niềm vui của các cầu thủ U19 Sông Lam Nghệ An sau khi giành chiến thắng đậm trước U19 Sông Trà Quảng Ngãi. Ảnh: Sỹ Hiếu

Sở hữu lực lượng hùng hậu

Bước đến Vòng loại U19 Quốc gia 2024, U19 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng C cùng với các đội U19 Huế, U19 Đà Nẵng, U19 Quảng Nam và U19 Sông Trà Quảng Ngãi. Bảng đấu này sẽ thi đấu tại Sân vận động Tự Do (Thành phố Huế).

Cũng tại bảng này U19 xứ Nghệ được đánh giá là đội bóng có nhiều cơ hội để sớm giành vé vào vòng trong. Bởi trong tay huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng sở hữu hàng loạt nhân sự khá chất lượng và được cho là đồng đều ở cả 3 tuyến. Bên cạnh đó, khả năng chuyên môn giữa cầu thủ trong đội hình chính và dự bị không có nhiều sự chênh lệch.

Cụ thể như ở vị trí thủ môn gồm Cao Văn Bình, Nguyễn Bảo Ngọc; các trung vệ như Nguyễn Mai Hoàng, Phan Văn Thành, Bùi Thanh Đức, Hoàng Minh Hợi; tiền vệ gồm Nguyễn Trọng Tuấn, Phạm Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Trọng Sơn, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Quang Lực... Chơi cao nhất trên hàng công có những chân sút như Phùng Văn Nam hay Trần Quốc Hòa. Với một lực lượng hùng hậu hiện có sẽ tạo điều kiện thuận lợi để huấn luyện viên Huy Hoàng dễ dàng trong việc chọn lựa nhân sự trong suốt chặng đường dài của mùa giải.

“Mở hàng” suôn sẻ

Tại Giải Bóng đá U19 Quốc gia năm 2024 có 36 đội bóng chia làm 7 bảng đấu, dự kiến có 6 bảng 5 đội và 1 bảng 6 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt chọn ra 7 đội đầu bảng cùng 5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất lọt vào vòng chung kết. Như vậy, để chắc suất đi tiếp, thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng phải giành được vị trí nhất bảng.

Do tại bảng C có 5 đội tham gia nên tại lượt đấu đầu tiên U19 Sông Lam Nghệ An không phải thi đấu. Vì vậy, 4 đội bóng còn lại được chia thành 2 cặp đấu. Kết thúc lượt trận thứ nhất, Đà Nẵng giành chiến thắng đậm 5-0 trước Sông Trà Quảng Ngãi; Huế hòa 1-1 với Quảng Nam.

Bước đến lượt trận thứ 2, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ chạm trán với Sông Trà Quảng Ngãi. Để tránh đánh mất lợi thế trước 3 đội bóng còn lại, thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng buộc phải giành chiến thắng đậm trước đội bóng đang xếp cuối bảng.

Đội hình xuất phát của U19 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hiếu

Và đúng như dự đoán, U19 Sông Trà Quảng Ngãi không thể tạo ra sự bất ngờ trước U19 Sông Lam Nghệ An dạn dày kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn vượt trội. Điều đó được thể hiện ngay khi bóng lăn trên sân vận động Tự do Huế, các học trò của huấn luyện viên Huy Hoàng sớm làm chủ trận đấu và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Các cầu thủ xứ Nghệ liên tiếp dồn ép và tạo ra hàng loạt cơ hội trước khung thành đối phương. Trước sức ép khủng khiếp từ U19 Sông Lam Nghệ An, U19 Sông Trà Quảng Ngãi đã không thể đứng vững.

Phút 18, U19 Sông Lam Nghệ An sớm mang về lợi thế dẫn điểm. Bàn thắng xuất phát từ pha đi bóng bên hành lang cánh của Trọng Sơn. Tiền vệ này chọc khe xuống cho Văn Nam. Tiền đạo mang áo số 10 trả ngược vào trong cho Văn Linh. Tuy nhiên, tiền đạo này phải cần đến 2 lần ra chân mới giúp đội bóng xứ Nghệ mở được tỷ số trước U19 Sông Trà Quảng Ngãi.

Chưa dừng lại ở đó, phút 32 Phùng Văn Nam thực hiện pha đột phá đầy kỹ thuật đi qua hàng loạt các hậu vệ đối phương để nhân đôi cách biệt cho U19 Sông Lam Nghệ An.

Càng chơi càng hưng phấn, U19 xứ Nghệ buộc đối phương thường xuyên phải rơi vào thế chống đỡ. Phút 36, Long Vũ tiếp tục nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Sông Lam Nghệ An. Tiền vệ U20 Việt Nam thực hiện cú ngoặt bóng kỹ thuật loại bỏ hậu vệ Quảng Ngãi, rồi dứt điểm bằng chân trái khiến thủ môn đối phương bất lực.

Trước khi 45 phút đầu tiên khép lại, U19 Sông Lam Nghệ An còn kịp ghi thêm 1 bàn thắng nữa để nâng tỷ số lên thành 4-0. Bàn thắng được ghi sau cú dứt điểm của Văn Nam bóng bật ra, Văn Linh có mặt đúng lúc để làm tung lưới đối phương.

Bước sang hiệp 2, U19 Sông Lam Nghệ An còn ghi thêm được 3 bàn nữa để giành chiến thắng đậm với tỷ số 7-0 trước Sông Trà Quảng Ngãi. Trong đó, Long Vũ tạo dấu ấn mạnh với cú hattrick, ngoài ra Văn Linh và Văn Nam lập cú đúp vào lưới Quảng Ngãi.

Với chiến thắng đậm trong ngày ra quân trước U19 Quảng Ngãi, thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng tạo ra lợi thế trước khi bước vào lượt trận thứ 3 để gặp SHB Đà Nẵng vào ngày 12/1 tới./.