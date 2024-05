Nga cáo buộc Mỹ sẽ không dừng lại ở việc triển khai tên lửa tầm trung tại châu Á

(Baonghean.vn) - Một đoạn video ghi lại cảnh một chiếc xe tăng do NATO cung cấp cho Ukraine bị phá hủy đã xuất hiện trên mạng xã hội Nga hôm 7/5. Chiếc xe tăng này ban đầu được xác định là xe tăng Leopard do Đức sản xuất, sau đó được khẳng định là xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất.