Nga cho biết Kiev tổn thất 26 nghìn quân trong 'cuộc phản công'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: TASS

Theo nguồn tin trên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã thông tin đến báo chí, rằng từ ngày 4/6, các lực lượng vũ trang của Ukraine đã tổn thất hơn 26 nghìn quân nhân và hơn 3 nghìn khí tài quân sự trong cái mà họ gọi là “cuộc phản công”.

Ông cho biết: “Những tổn thất của kẻ thù tính từ ngày 4/6 đã vượt con số 26 nghìn binh lính và 3 nghìn vật dụng, vũ khí khác nhau”.

Theo ông Shoigu, quân đội Nga đã phá huỷ 21 máy bay, 5 trực thăng, 1.244 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, 17 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 5 xe tăng AMX do Pháp sản xuất và 12 phương tiện chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất trong khoảng thời gian nói trên.

Ngoài ra, các lực lượng Nga đã xoá sổ 914 thiết bị ô tô đặc biệt, 2 hệ thống phòng không, 25 hệ thống tên lửa đa bệ phóng (MLRS), 403 khẩu pháo dã chiến và súng cối.

Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 176 tên lửa HIMARS, 27 tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow và 483 máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine.

Ông Shoigu nhấn mạnh tổn thất đối với lực lượng pháo binh Ukraine: “Một lần nữa, tôi xin nhắc lại, 403 vũ khí (pháo) đã bị phá hủy, bao gồm 43 khẩu pháo do Mỹ sản xuất và 46 khẩu pháo tự hành của Ba Lan, Mỹ và Pháp”.

Ông nói thêm rằng, quân đội Nga tiếp tục tấn công các kho dự trữ của kẻ thù và thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp bằng các vũ khí có độ chính xác cao, do đó làm giảm khả năng tấn công của các lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo ông Shoigu, các cơ quan tình báo nước ngoài, nhất là của Mỹ và NATO, đang theo dõi chặt chẽ và phân tích các hoạt động chiến đấu của Nga, đồng thời ghi nhận “hiệu quả cao của các tuyến phòng thủ và bãi mìn của chúng tôi, cũng như hoạt động chuyên nghiệp của lực lượng không quân và máy bay tấn công mặt đất, phương tiện tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào các mục tiêu của đối phương”.