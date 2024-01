Nga lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Anh ở Yemen

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại một cuộc họp ở Moskva ngày 7/12. Ảnh: AFP

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, các cuộc tấn công nhằm vào hàng chục mục tiêu ở Yemen được thực hiện bởi Mỹ và Anh với sự hỗ trợ của Hà Lan, Australia, Bahrain và Canada. Washington tuyên bố các cuộc tấn công mang tính chất "phòng thủ" và nhằm mục đích giảm căng thẳng ở Trung Đông.

“Chúng tôi lên án các cuộc tấn công này”, ông Peskov nói khi được hỏi về hành động của Mỹ - Anh trong cuộc họp báo với giới truyền thông. “Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không cho phép tiến hành không kích, do đó, chúng là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế".

Người phát ngôn của Tổng thống Nga đang đề cập đến tài liệu ngày 10/1 của Liên Hợp Quốc kêu gọi phong trào Houthi ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các tàu buôn. Các cuộc tấn công của phương Tây vào một số địa điểm ở Yemen được cho là nhằm vào tài sản quân sự của nhóm phiến quân.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đã trình bày quan điểm của Nga. Bà nói rằng mối lo ngại của Moskva rằng các hoạt động của Mỹ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc “chỉ là cái cớ để tình hình leo thang hơn nữa trong khu vực” đã được xác nhận sau các cuộc tấn công. Bà cảnh báo: “Một sự leo thang quân sự lớn ở khu vực Biển Đỏ có thể vô hiệu hóa tất cả các chiều hướng tích cực nổi lên gần đây trong tiến trình hòa giải ở Yemen và gây ra sự bất ổn cho toàn bộ Trung Đông”.

Nga nằm trong số 4 thành viên của Hội đồng Bảo an, cùng với Algeria, Trung Quốc và Mozambique, những bên đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu ngày 10/1 về Nghị quyết 2722.

Ngoài ra, bà Zakharova cáo buộc Mỹ vẫn thường thao túng các quyết định của Liên Hợp Quốc trong ý đồ biện minh cho các cuộc phiêu lưu quân sự. Lấy ví dụ như vụ ném bom Libya năm 2011 của NATO và cuộc xâm lược Iraq năm 2003, nhà Ngoại giao Nga cho biết: “Người dân của các quốc gia đó và toàn bộ khu vực vẫn cảm nhận được hậu quả của hành vi can thiệp quân sự bất hợp pháp từ Washington và những kẻ đồng mưu”. Moskva coi các cuộc tấn công là mối đe dọa đối với hòa bình toàn cầu, do vậy, đó là vấn đề mà Hội đồng Bảo an phải giải quyết. Lực lượng Houthis bắt đầu nhắm mục tiêu vào hoạt động giao thông dân sự đi qua Biển Đỏ với ý đồ gây tổn hại cho hoạt động thương mại của Israel. Hành động này là sự trả đũa cho cuộc bao vây Dải Gaza, đã diễn ra trong hơn ba tháng và được cho là đã cướp đi sinh mạng của hơn 20.000 người ở vùng đất Palestine. Israel tuyên bố rằng mục tiêu của nước này là loại bỏ Hamas, nhóm phiến quân chịu trách nhiệm về vụ tấn công chết người vào đầu tháng 10 năm ngoái, nhưng các nhà phê bình cáo buộc Israel đang tìm cách thanh lọc sắc tộc ở Gaza.

Nga đã chỉ trích Hamas về vụ tấn công khủng bố lẫn Israel về cách họ tiến hành chiến dịch ở Gaza. Nga cũng cáo buộc Mỹ làm chệch hướng các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn. Ông Peskov nhấn mạnh việc Houthi nhắm mục tiêu vào các tàu dân sự cũng là hành động “vô cùng sai lầm”./.