Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam: Thúc đẩy tài chính toàn diện

NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM tiền thân là Quỹ Tín dụng Trung ương được thành lập ngày 05/08/1995 - năm 2013 được chuyển đổi sang thành Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo Giấy phép số 166/GP-NHNN ngày 04/06/2013 của Thống đốc NHNN Việt Nam.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam là “Ngân hàng” của tất cả các QTDND, thành lập theo quy định của Luật các TCTD nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, điều hòa vốn, hỗ trợ NHNN giám sát các QTDND, ngoài ra Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam còn cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

Tại Nghệ An, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam hiện có chi nhánh Nghệ An, địa chỉ tại số 4, đường Dương Vân Nga, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chi nhánh Nghệ An đã tập trung hỗ trợ cho 59 QTDND, thực hiện tốt vai trò “Ngân hàng của các QTDND” trên địa bàn. Đồng thời, chi nhánh cũng thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh.