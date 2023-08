Ngày 6/8, Nghệ An có mưa rào và dông vài nơi, nhất là các huyện vùng núi cao

DỰ BÁO SÓNG LỚN TRÊN VÙNG BIỂN KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

Ngày và đêm hôm qua (05/8), trên vùng biển khu vực Bắc Trung Bộ đã có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 -8.

Dự báo diễn biến trong 24h tới:

Thời điểm dự báo

Vùng biển ảnh hưởng

Gió mạnh

Độ cao sóng

Cấp gió (Bô-pho)

Hướng

Độ cao (mét)

Hướng

Ngày và đêm 06/8

Thanh Hóa

Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động

Tây Nam

2,0-3,0m

Tây Nam

Ngày và đêm 06/8

Nghệ An

Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động

Tây Nam

1,5-2,5

Tây Nam

Ngày và đêm 06/8

Hà Tĩnh

Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động

Tây Nam

1,5-2,5

Tây Nam



Trên vùng biển Nghệ An: Vùng biển ven bờ (bao gồm đảo Hòn Ngư) sóng biển cao từ 0,5- 1,5m, ngoài khơi (bao gồm đảo Hòn Mắt) từ 1,5 - 2,5m.

Cảnh báo: Ngày và đêm 07/8, ở vịnh Bắc Bộ có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Sông cao 1,5 - 2,5m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2

Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY

Trong 24 giờ qua (từ 19h/04/8-19h/05/8) tại khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Chiềng Lao 2 182,8mm (Sơn La), Huổi Lèng 1 182,4mm (Điện Biên), Khoen On 178,8mm (Lai Châu), Hồ Bốn 169,4mm (Yên Bái),...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh tại Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 06 giờ tới, tại khu vực các huyện: Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương của tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 06 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cảnh báo tác động của lũ quét: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế- xã hội.

DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN TỈNH NGHỆ AN NGÀY 6/8/2023

* Khu vực đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Gió tây nam cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 32oC

- Độ ẩm : 85 – 95%

* Khu vực trung du và vùng núi.

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn. Gió tây nam cấp 2.

- Nhiệt độ : 25 – 32oC.

- Độ ẩm : 85 – 95%

* Khu vực Thành phố Vinh

Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió tây nam cấp 2 - cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 32oC.

- Độ ẩm : 85 – 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió tây nam cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 30oC.

- Độ ẩm : 90 – 95%

* 48 giờ tới: Rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ suy yếu kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m còn duy trì nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng. Gió tây nam cấp 2 – cấp 3.

* Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.