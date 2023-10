Nghệ An chủ động ứng phó vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h00, ngày 16/10, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 13,5-14,5 độ Vĩ Bắc; 111,5-112,5 độ Kinh Đông, dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Tại Nghệ An, dự báo từ chiều tối và đêm 17/10 đến ngày 19/10, có khả năng xuất hiện mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ Nam Nghệ An đến Hà Tĩnh: 100 - 200mm; vùng đồng bằng ven biển Bắc Nghệ An và Trung du phổ biến 40 – 80 mm, có nơi trên 100mm.

Mưa lớn gây ngập úng trên địa bàn TP. Vinh. Ảnh: Q.A

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung, bao gồm:

Tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 30/CĐ-UBND ngày 13/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh về việc chủ động ứng phó mưa lũ.

Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, diễn biến của vùng áp thấp; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp để chủ động phòng tránh và điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp, đảm bảo an toàn.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới để các cấp chính quyền và người dân chủ động ứng phó.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TCKN và PTDS tỉnh.