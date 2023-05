Nghệ An có 35.492 doanh nghiệp

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, trong 4 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 953 pháp nhân kinh doanh mới được thành lập. Tổng số doanh nghiệp theo đăng ký đến nay là 35.492 doanh nghiệp.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2023 đến 30/4/2023, toàn tỉnh có 953 pháp nhân kinh doanh mới, trong đó, có 693 doanh nghiệp thành lập mới, 176 địa điểm kinh doanh, 46 chi nhánh và 38 văn phòng đại diện mới. Bên cạnh đó, có 472 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Tổng số vốn đăng ký đưa vào kinh doanh là 5.148,9 tỷ đồng, bình quân 7,4 tỷ đồng/doanh nghiệp. So với cùng kỳ năm 2022 là 8.379 tỷ đồng, số vốn đăng ký kinh doanh giảm 3.231 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp giải thể và tạm dừng kinh doanh cũng tăng lên, cụ thể, có 207 doanh nghiệp giải thể, tăng 113 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước; 840 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh, tăng 156 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng năm 2022 có 3.020 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 407 doanh nghiệp so với năm 2021; có 1.045 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 176 doanh nghiệp so với năm 2021; 417 doanh nghiệp giải thể và 1.531 doanh nghiệp ngừng kinh doanh, tăng 412 doanh nghiệp so với năm 2021.

Lũy kế đến hết tháng 4/2023, toàn tỉnh có 35.492 doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đăng ký thành lập; trong đó, có 8.610 đơn vị gồm 5.313 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh và 3.297 doanh nghiệp giải thể; 4.277 doanh nghiệp hoạt động trở lại. (Theo báo cáo của Phòng Đăng ký kinh doanh)

Đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Vài năm lại đây, do sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh và giải thể tăng lên. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng dần, phản ánh các doanh nghiệp đã chủ động sắp xếp, tái cơ cấu để thích ứng với điều kiện kinh doanh mới. Tuy nhiên, Nghệ An hiện có hơn 35 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập, nhưng qua theo dõi và số liệu từ ngành thuế, số các doanh nghiệp đang hoạt động, có mã số thuế chỉ khoảng 14.500 doanh nghiệp./.