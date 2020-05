Nghệ An: Điểm đầu tiên chi trả đợt 1 gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng

Đây là hai điểm chi trả được Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An chỉ đạo làm điểm trước khi chi trả tại các huyện, đơn vị trên địa bàn tỉnh.



Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An cùng lãnh đạo Bưu điện Nghệ An, lãnh đạo huyện Nghi Lộc kiểm tra việc chi trả đợt I gói an sinh xã hội tại Bưu điện văn hóa xã Nghi Thuận. Ảnh: Vũ Trung Hậu