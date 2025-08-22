Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/8 Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026; Lãnh đạo tỉnh dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các xã; Các trường đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Chiều 22/8, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026. Đồng chí Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 22/8, Đảng bộ xã Tam Thái trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Tam Thái nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 22/8, Đảng bộ xã Văn Kiều tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Tổ công tác của tỉnh tặng quà chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Kiều, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

* Chiều 22/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh dự đón nhận Bức trướng do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng. Ảnh: Minh Quân

* Sáng 22/8, Đảng bộ xã Yên Xuân trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030, với sự tham dự của 216 đại biểu đại diện cho 1.417 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: T.L

* Sáng 22/8, Đảng bộ xã Tân Kỳ tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.000 đảng viên trong toàn đảng bộ xã dự đại hội. Cùng ngày, Đảng bộ các xã Môn Sơn, Hữu Kiệm tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

* Sáng 22/8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ Nghệ An phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Nghệ An - Hành trình lịch sử 1802 - 1954”.

Cắt băng Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ Nghệ An hành trình lịch sử 1802 -1954. Ảnh: Võ Đức An

* Sáng 22/8, Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ do đồng chí Trần Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quốc gia làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 22/8, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác dân số và phát triển, với sự tham gia của hơn 350 cán bộ, viên chức dân số trên địa bàn tỉnh cùng các đơn vị trực thuộc sở.

Giảng viên trao đổi về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác dân số. Ảnh: Mỹ Hà

* Trong 2 ngày (21 và 22/8), đoàn công tác Đài Truyền hình Việt Nam, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở Hà Nội, Thái Bình đã trao hỗ trợ người dân vùng lũ các xã Bắc Lý, Mường Típ và Tam Thái.

Đồng chí Đinh Đắc Vĩnh - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt. Ảnh: Hữu Hoàng.

* CLB Nhà báo xứ Nghệ tại TP. Hồ Chí Minh trao tặng 200 xe đạp và dụng cụ học tập cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An.

CLB Nhà báo xứ Nghệ tại TP. Hồ Chí Minh trao biểu trưng tặng 200 xe đạp và dụng cụ học tập cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn cho Hội Khuyến học tỉnh. Ảnh: Thanh Hà

* Sáng 22/8, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Chương trình “Đồng hành với học sinh vùng lũ - Chắp cánh em tới trường” đã được tổ chức với sự phối hợp của Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều đơn vị đồng hành, tài trợ. Chương trình ghi nhận gần 5 tỷ đồng hỗ trợ học sinh Nghệ An bị ảnh hưởng bão số 3.

Ban Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ các địa phương. Ảnh: Phan Tuyết

* Chiều 22/8, các trường đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn. Thí sinh và phụ huynh có thể vào các đường link tra cứu điểm chuẩn đại học năm 2025 nhanh, chính xác trên baonghean.vn.