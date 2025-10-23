Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/10 Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt; Nghệ An tiếp tục khẳng định vị thế trong cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chủ trì họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An làm việc với UBND tỉnh về công tác giảm nghèo... là những thông tin nổi bật trong ngày 23/10.

* Nghệ An cam kết đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

*Tại Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025, tỉnh Nghệ An đạt giải tập thể xuất sắc, 2 giải C, 1 giải Khuyến khích và 1 giải Triển vọng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thay mặt Tỉnh ủy Nghệ An nhận giải Tập thể xuất sắc, năm 2025. Ảnh: Võ Đức

* Chiều 23/10, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị công tác tuyển quân năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

* Trình Quốc hội Dự án Luật Báo chí (sửa đổi), bổ sung quy định cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện; Đại biểu Quốc hội Nghệ An đề xuất mạng xã hội phải chia sẻ doanh thu khi sử dụng thông tin báo chí

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và các đại biểu dự họp. Ảnh: Nam An

*Chiều 23/10, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc làm việc với UBND tỉnh theo kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

* Kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp xã - chìa khóa vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp.

Cán bộ xã Châu Khê kiểm tra tình hình khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa bão tại bản Bãi Gạo. Ảnh: Kim Thoa

* Hạn chế tối đa việc yêu cầu người dân phải thực hiện các thủ tục rườm rà, không cần thiết trong quá trình thu thập, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Nghệ An tăng tốc chiến dịch “làm giàu, làm sạch” dữ liệu đất đai.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghi Lộc. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

* Sớm giải tỏa ách tắc đường quy hoạch 24m, Khu công nghiệp Nam Cấm.

Đường quy hoạch 24m Khu A - Khu công nghiệp Nam Cấm, đoạn dẫn vào khu đất thực hiện Dự án Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ. (Ảnh chụp ngày 15/10/2025). Ảnh: Nhật Lân

* Nghệ An triển khai rà soát dữ liệu phương tiện và Giấy phép lái xe: Người dân được bảo vệ quyền lợi khi thông tin minh bạch.

Công an xã Bạch Hà hướng dẫn người dân kê khai làm thủ tục. Ảnh: P.V

* Nhân viên y tế dũng cảm ngăn cản kẻ dùng dao tấn công, truy sát tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê đã có mặt tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để chia sẻ, động viên, nắm bắt vụ việc. Ảnh: Thành Chung

* Bắt giữ đối tượng cố ý gây thương tích nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Người dân theo dõi vụ việc xảy ra vào sáng nay tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: CSCC

* Khởi tố 25 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở xã Tam Hợp.