Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/8 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại Sở Chỉ huy tiền phương (tỉnh Nghệ An).

* Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại Sở Chỉ huy tiền phương (tỉnh Nghệ An). Chiều cùng ngày, tại Sở Chỉ huy tiền phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chủ trì giao ban với các điểm cầu Văn phòng Chỉnh phủ, Cục Khí tượng thuỷ văn, các tỉnh, thành để chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 5.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

* Trưa 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra các điểm sơ tán người dân, tuyến đê ven biển xung yếu tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra tuyến đê biển tại xã Diễn Châu. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 25/8, sau cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương, Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã đi kiểm tra các điểm sơ tán người dân, các tuyến đê ven biển xung yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Đoàn công tác trao đổi với các lực lượng về việc tập trung di dời, sơ tán người dân tại các điểm xung yếu, vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Ảnh: Phạm Bằng

* Trưa 25/8, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 5 tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cập nhật thông tin bão số 5. Ảnh: TL

* Sáng 25/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với ban cán sự, lực lượng chức năng phường Thành Vinh và khối 8 đang túc trực tại nhà văn hóa để bảo vệ tài sản người dân khu nhà tầng Quang Trung đã di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 25/8, đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại xã Hải Lộc.

Đoàn công tác khảo sát từng nhà dân ở khu vực xung yếu. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 25/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã ký ban hành công văn hỏa tốc về việc cấm đường tạm thời để phòng, chống bão số 5. Theo đó, tỉnh yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường trong khoảng thời gian từ 11 giờ ngày 25/8 để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và sức khỏe.

* Đoàn công tác Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ngày 25/8 đã trực tiếp đến hiện trường ở Nghệ An để kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó cơn bão số 5.

Ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC cùng các ban chuyên môn xuống hiện trường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống bão số 5 (kajiki) tại Trạm 110kV Hưng Hòa, Nghệ An.

* Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chính quyền và người dân nhiều vùng ven biển và các điểm xung yếu ở Nghệ An đã khẩn trương di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm. Toàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức di dời 4.245 hộ với 14.113 khẩu, trong đó vùng ven biển hơn 2.000 hộ với hơn 9.000 nhân khẩu đến nơi tránh trú bão an toàn.

Chính quyền phường Cửa Lò (Nghệ An) đã huy động toàn lực, khẩn trương di dời hơn 2.500 người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Đình Tuyên

* Trong lúc mưa bão quần thảo dữ dội vào trưa 25/8, một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bất chấp thời tiết xấu, mở cửa taxi để xuống đường giúp đỡ hai người đi xe máy bị ngã đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của dư luận.