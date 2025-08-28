Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/8 Lãnh đạo tỉnh Nghệ An gặp mặt, tri ân người có công với cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc làm việc giải phóng mặt bằng dự án kéo dài đường băng Sân bay Vinh; cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 28/8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9, lãnh đạo tỉnh Nghệ An gặp mặt, tri ân người có công với cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu. Trước giờ diễn ra chương trình gặp mặt người có công với cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu năm 2025, đoàn đại biểu tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trao quà tri ân người có công, gia đình chính sách tiêu biểu. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 28/8, Sở Nội vụ trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Nội vụ và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy dự.

Sở Nội vụ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 28/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Thành Cường

* Chiều 28/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp về tình hình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 28/8, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai).

Chủ tịch nước đã Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Văn phòng UBND tỉnh (lần thứ hai). Ảnh: Thành Duy

* Sáng 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Lễ Khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Triển lãm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Sáng 28/8, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do bão số 5 tại xã Yên Thành và xã Đông Thành.

Đoàn công tác kiểm tra việc khắc phục bão số 5 tại Trường Tiểu học Tăng Thành. Ảnh: T.L

* Sáng 28/8, Đảng bộ Trường Đại học Vinh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sáng cùng ngày, Đảng bộ xã Đô Lương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Quốc Khánh

* Sáng 28/8, đoàn công tác Bộ Công an làm việc với tỉnh Nghệ An về khắc phục hậu quả cơn bão số 5 tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Vương Linh

* Trong đêm 27/8, hơn 90 hộ dân của xã Thành Bình Thọ ngập sâu trên diện rộng, có nơi ngập hơn 4m. Lực lượng chức năng, cán bộ xã xuyên đêm giải cứu, hỗ trợ người dân chạy lũ.

Đêm 27/8, nước lũ dâng cao gây ngập nhiều khu vực trên địa bàn xã. 91 ngôi nhà chìm trong nước lụt, chưa kể các diện tích chăn nuôi, trồng trọt của người dân. Ảnh: P.V

* Cơn bão số 5 quét qua Nghệ An đã để lại nhiều hậu quả nặng nề, nhưng cũng là dịp để thử thách tình người. Khi một số người lợi dụng thiên tai để trục lợi, tăng giá các mặt hàng thì cũng có nhiều người khác sẵn sàng san sẻ yêu thương, để nhân nghĩa sáng lên giữa những toan tính thiệt hơn.