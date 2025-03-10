Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/10
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp; Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghệ An dự họp trực tuyến với Thường trực Chính phủ về khắc phục hậu quả bão số 10… là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Trưa 3/10, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp giữa Thường trực Chính phủ với với 12 tỉnh, thành phố chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão số 10, chỉ đạo triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả.
* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp.
* Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung.
*Chiều 3/10, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo.
* Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
* 4 nhóm giải pháp đột phá, đưa Cửa Lò trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại.
* Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
* Chính phủ hỗ trợ tỉnh Nghệ An 500 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 10.
* Nghệ An huy động tổng lực khắc phục thiệt hại sau bão số 10.
*Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10
* Người dân chung tay "giải cứu" nông sản sau bão, lũ.
* Nghệ An xóa bỏ hoàn toàn 2 lối đi tự mở nguy hiểm trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.
*Tạm giữ hình sự đối tượng đánh nhân viên xe buýt.