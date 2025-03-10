Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/10 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp; Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghệ An dự họp trực tuyến với Thường trực Chính phủ về khắc phục hậu quả bão số 10… là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Trưa 3/10, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp giữa Thường trực Chính phủ với với 12 tỉnh, thành phố chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão số 10, chỉ đạo triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

* Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

*Chiều 3/10, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Phạm Bằng

* Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

* 4 nhóm giải pháp đột phá, đưa Cửa Lò trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại.

Đồng chí Ngô Đức Kiên – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Lò tham luận tại đại hội. Ảnh: Thành Cường

* Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An phát biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thành Cường

* Chính phủ hỗ trợ tỉnh Nghệ An 500 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 10.

Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã làm ít nhất 154 nhà sập đổ, trôi; trên 154.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng

* Nghệ An huy động tổng lực khắc phục thiệt hại sau bão số 10.

Tuyến đường ven sông Vinh bị nứt gãy sau bão số 10. Ảnh: Q.A

*Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10. Ảnh: Thành Duy

* Người dân chung tay "giải cứu" nông sản sau bão, lũ.

Khi thiên tai ập đến, thị trường không chỉ đơn thuần là nơi mua bán, mà đã trở thành nhịp cầu gắn kết, nơi lan tỏa nghĩa tình. Ảnh: T.P

* Nghệ An xóa bỏ hoàn toàn 2 lối đi tự mở nguy hiểm trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Tiến hành xóa lối đi tự mở. Ảnh: P.V

*Tạm giữ hình sự đối tượng đánh nhân viên xe buýt.