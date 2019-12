Người đàn ông quê Nghệ An chết kẹt trong xe khi xế hộp bay từ phà xuống sông

Trung tá Hà Tấn Phú - Trưởng Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, đến chiều tối nay (24/12) lực lượng cứu hộ vẫn đang trục vớt xe ô tô bị rơi từ phà xuống sông Đồng Nai, đồng thời khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Trung tá Phú, chiều nay, 2 người đàn ông đi trên ô tô nhãn hiệu Hyundai Tucson biển số tỉnh Bình Dương, sau đó lên phà Nhật Thạnh trên sông Đồng Nai để qua tỉnh Bình Dương.

Lực lượng chức năng phong tỏa đường vào hiện trường để trục vớt xe ô tô rơi xuống sông. Khi phà còn cách bờ sông thuộc xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên khoảng 100m thì tài xế bất ngờ đạp ga khiến chiếc xe cùng 2 người lao xuống sông.



Phát hiện sự việc, người dân nhảy xuống sông cứu được một người lên bờ, người còn lại bị mắc kẹt trong xe tử vong.

Sau gần một giờ tìm kiếm, thi thể người này cũng được đưa lên bờ để phục vụ công tác khám nghiệm, riêng xe ô tô đang được lực lượng cứu hộ trục vớt.

Cũng theo Trung tá Hà Tấn Phú, bước đầu xác định 2 người trong xe ô tô có dấu hiệu say xỉn. Hiện công an vẫn chưa lấy được lời khai của người này do đang hoảng loạn, cơ thể nồng nặc mùi rượu bia.

Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Mỹ Ba (SN 1975, quê Nghệ An).