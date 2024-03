Người đứng đầu Lầu Năm Góc khẳng định xung đột Ukraine mang lại lợi ích cho kinh tế Mỹ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Cạnh tranh Nhà Trắng, người đứng đầu Lầu Năm Góc hứa rằng Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột giữa Ukraine và Nga.

Ông Austin tuyên bố rằng sự hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Kiev không chỉ "cứu sống" và giúp Ukraine tiếp tục chiến đấu mà còn củng cố nền kinh tế Mỹ.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc Mỹ Austin.

Xung đột ở Ukraine cũng đã làm nổi bật nhu cầu cải thiện hoạt động sản xuất quân sự, theo ông Austin, người nhấn mạnh sự phối hợp với các đồng minh của Washington. Ông cũng kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ thông qua một gói an ninh quốc gia, qua đó dành 60 tỷ đô la cho Kiev. Dự luật vẫn đang bị đình trệ tại Quốc hội do sự phản đối từ phía Đảng Cộng hòa, vốn đòi hỏi Nhà Trắng giải quyết khủng hoảng an ninh ở biên giới với Mexico.

Mỹ là quốc gia ủng hộ quân sự chính của Ukraine, cung cấp cho Kiev khoảng 45 tỷ đô la vũ khí trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 1 năm 2024, trong khi cam kết tổng cộng đã đạt hơn 70 tỷ đô la, theo Viện Kiel về Kinh tế Thế giới. Có thông tin cho rằng việc Mỹ đẩy mạnh trang bị vũ khí cho Ukraine đã tạo ra áp lực đáng kể đối với các kho vũ khí của nước này. Trong khi các quan chức trong chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lập luận rằng hầu hết các quỹ cho Ukraine đang được chi tiêu trong nước Mỹ, một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã chỉ trích Nhà Trắng vì phân bổ đồng thuế của người dân cho các quốc gia nước ngoài thay vì trực tiếp giải quyết các vấn đề trong nước. Theo một cuộc thăm dò vào tháng 12 của Trung tâm Nghiên cứu Pew, 31% người Mỹ tin rằng nước này đang cung cấp quá nhiều hỗ trợ cho Ukraine, trong khi 29% cho rằng mức độ hỗ trợ hiện tại là đúng đắn.

Nga đã nhiều lần lên án việc chuyển giao vũ khí của phương Tây cho Ukraine, cảnh báo rằng điều này chỉ làm kéo dài xung đột. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vào tháng 12/2023 cho rằng, Mỹ có thể sẽ tiếp tục kích động xung đột ở Ukraine trong năm 2024, miễn là chính quyền Washington vẫn có thể rút tiền từ túi người đóng thuế Mỹ.