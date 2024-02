Nguyễn Trọng Sơn và những ấn tượng tại Vòng loại U19 Quốc gia

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trải qua 8 trận ở vòng loại U19 Quốc gia 2024 trong màu áo U19 Sông Lam Nghệ An, Trọng Sơn đã tạo ấn tượng mạnh trong mắt cổ động viên. Hy vọng tiền đạo gốc Hà Tĩnh sẽ đạt phong độ cao tại vòng chung kết, qua đó giúp đoàn quân của HLV Huy Hoàng đạt được mục tiêu đã đề ra.

Dấu ấn tại U19 Quốc gia

Cú đúp mà Nguyễn Trọng Sơn ghi được vào lưới của U19 Huế tại lượt đấu thứ 3 vòng loại U19 Quốc gia 2024 đã gây ấn tượng mạnh trước khán giả có mặt trên sân vận động Tự Do Huế. Đặc biệt ở bàn mở tỷ số, Trọng Sơn đã phô diễn được tài năng riêng có của mình. Từ đường chuyền của hậu vệ trái Bùi Thanh Đức, tiền đạo mang áo số 7 sử dụng tốc độ, kỹ thuật để đột phá từ khu vực giữa sân đi qua hàng loạt cầu thủ đối phương trước khi đánh bại thủ thành U19 Huế, mở tỷ số cho U19 Sông Lam Nghệ An.

Bàn thắng đó cho thấy Trọng Sơn là mẫu cầu thủ có thể tự mình xoay chuyển được cục diện trận đấu. Cầu thủ gốc Hà Tĩnh dù không có được ngoại hình lý tưởng, nhưng lại sở hữu thế mạnh về kỹ thuật, tốc độ khiến đối phương gặp nhiều khó khăn trong cản phá.

Trọng Sơn (ngoài cùng bên phải) ăn mừng cùng đồng đội tại Giải U19 Quốc gia 2024. Ảnh: Chung Lê

Ở pha lập công thứ 2, Trọng Sơn tiếp tục cho thấy khả năng xử lý bóng kỹ thuật trong cự ly hẹp, rồi dứt điểm với lực sút rất mạnh. Cụ thể, bàn nhân đôi cách biệt của Trọng Sơn đến sau pha chuyền bóng của Phùng Văn Nam. Tiền đạo số 7 xử lý khéo léo trong vòng cấm để loại bỏ hậu vệ đối phương, trước khi tung cú sút trái phá hạ gục thủ thành U19 Huế.

Có thể nói, chiến thắng của U19 Sông Lam Nghệ An trước U19 Huế đã in đậm dấu giày của tiền đạo Trọng Sơn. Với chiến thắng này đã giúp U19 xứ Nghệ giành lợi thế lớn trong hành trình tiến đến vị trí nhất bảng C vòng loại U19 Quốc gia 2024.

Ngoài dấu ấn đã tạo được ở lượt đấu thứ 3 với đội chủ nhà, Trọng Sơn còn tỏa sáng khi ghi được tổng cộng 5 bàn thắng cho U19 Sông Lam Nghệ An tại vòng loại (chỉ xếp sau Long Vũ với 6 bàn), góp công lớn giúp đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng giành vé vào chơi vòng chung kết.

Nhìn lại 8 trận đấu tại vòng loại U19 Quốc gia 2024 của U19 Sông Lam Nghệ An thì Trọng Sơn là một trong những cầu thủ được huấn luyện viên Huy Hoàng sử dụng nhiều nhất. Tiền đạo gốc Hà Tĩnh chơi đủ cả 8 trận và được xem là cầu thủ đóng góp quan trọng trong cách chơi tấn công của U19 Sông Lam Nghệ An. Và không quá khi nói rằng, Trọng Sơn là cầu thủ tạo ra dấu ấn đậm nét của U19 xứ Nghệ tại vòng loại U19 Quốc gia 2024.

“Chúng tôi đã hoàn thành được mục tiêu tại vòng loại U19 Quốc gia, chặng đường phía trước vẫn còn rất nhiều chông gai. Tuy nhiên, toàn đội sẽ tự tin, quyết tâm thi đấu hết mình để đạt được thành tích cao, đáp ứng lòng mong đợi của người hâm mộ” - Trọng Sơn chia sẻ.

Chọn Sông Lam Nghệ An làm nghiệp quần đùi áo số

Được biết, trước khi trúng tuyển vào lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, Trọng Sơn thi đấu cho U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với sự xuất sắc của tiền đạo sinh ra tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã góp công đưa đội bóng U11 núi Hồng lọt vào đến vòng tứ kết U11 quốc gia năm 2017. Kết thúc giải, Trọng Sơn quyết định nuôi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 2006, đã không chọn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để tu nghiệp, mà mong muốn được khoác lên mình chiếc áo vàng của Sông Lam Nghệ An.

Thầy trò U19 Sông Lam Nghệ An ăn mừng khi đội nhà giành quyền vào chơi trận chung kết. Ảnh tư liệu Chung Lê

Trọng Sơn chia sẻ: “Từ khi biết đến quả bóng tròn tôi đã yêu Sông Lam Nghệ An. Đây là đội bóng có truyền thống lâu đời, nơi sản sinh ra những cầu thủ lừng danh trong làng bóng đá Việt Nam. Trong đó, có nhiều ngôi sao là thần tượng của tôi. Và bản thân mong muốn sau này sẽ được vang danh như các anh, các chú. Vì thế, tôi quyết định thi tuyển vào lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An”.

Sở hữu tố chất chơi bóng bẩm sinh, Trọng Sơn đã không mấy khó khăn khi vượt qua kỳ thi tuyển tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Tại đây, Trọng Sơn được huấn luyện viên thử sức ở các vị trí như tiền đạo hay tiền vệ cánh. Trong vai trò nào, cầu thủ gốc Hà Tĩnh cũng đánh dấu được năng lực bản thân và luôn giữ vai trò là cầu thủ trụ cột ở các đội bóng trẻ xứ Nghệ.

Quá trình tham gia tập luyện và thi đấu tại các giải trẻ, Trọng Sơn đã giành được nhiều thành tích cao. Cụ thể, tại giải U13 Quốc gia 2019, Trọng Sơn là tiền đạo chủ lực của U13 Sông Lam Nghệ An. Cầu thủ này góp công lớn giúp đội bóng xứ Nghệ giành chức vô địch Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc năm 2019.

Năm 2023, tại giải U17 Quốc gia, Trọng Sơn và đồng đội đã thi đấu đầy ấn tượng khi giành được nhiều chiến thắng đậm trước hàng loạt các đối thủ sừng sỏ. Tuy nhiên, trong trận đấu bán kết với U17 Viettel, U17 Sông Lam Nghệ An đã không gặp may mắn và chỉ giành được Huy chương Đồng Giải U17 Quốc gia 2023.

Có thể nói, giải đấu trẻ là nơi giúp các tài năng khẳng định chuyên môn của bản thân. Đặc biệt, tại Giải U19 Quốc gia là cánh cửa đưa các cầu thủ đến gần với sân bóng chuyên nghiệp. Chính vì vậy, để sớm lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên đội 1 Sông Lam Nghệ An, thì Trọng Sơn cần thể hiện tốt hơn nữa ở giải U19 Quốc gia 2024./.