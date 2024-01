Vòng loại U19 Quốc gia: Sông Lam Nghệ An nắm lợi thế lớn tại bảng C

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đội U19 Sông Lam Nghệ An vừa kết thúc lượt đi của Vòng loại Giải bóng đá U19 Quốc gia 2024. Với thành tích 3 thắng, 1 hòa, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng tạm dẫn đầu bảng C và nắm lợi thế lớn trước giai đoạn lượt về.

Tham dự Vòng loại Giải bóng đá U19 Quốc gia, Đội U19 Sông Lam Nghệ An không có sự phục vụ của 3 cầu thủ chất lượng thuộc biên chế đội 1 là thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Lê Nguyên Hoàng và tiền vệ Nguyễn Quang Vinh. Tuy nhiên, với việc bổ sung thêm những nhân tố triển vọng từ đội U17, U19 Sông Lam Nghệ An vẫn có được những kết quả khả quan.

Ở trận đấu ra quân gặp U19 Sông Trà Quảng Ngãi, U19 Sông Lam Nghệ An thể hiện sự vượt trội khi ghi đến 7 bàn không gỡ vào lưới đối phương. Trận ra quân chứng kiến phong độ cao của tài năng trẻ Lê Đình Long Vũ với 1 hattrick và các cầu thủ Nguyễn Văn Linh, Phùng Văn Nam đều có được cú đúp bàn thắng cho riêng mình.

Lượt trận thứ hai gặp U19 Đà Nẵng, đúng như dự đoán, U19 Sông Lam Nghệ An đã gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ này. Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng các học trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng đành chấp nhận kết thúc trận đấu với tỷ số 0-0.

Đội U19 Sông Lam Nghệ An bất bại sau 4 trận đầu tiên tại vòng loại. Ảnh: Sỹ Hiếu

Đến trận đấu gặp U19 Huế, phong độ cao của tiền vệ Nguyễn Trọng Sơn với 2 bàn thắng giúp U19 Sông Lam Nghệ An tiếp tục mang về 3 điểm quý giá. Mặc dù vậy ở trận đấu này, hàng thủ U19 Sông Lam Nghệ An đã nhận 1 bàn thua.

Lượt trận thứ tư, đối thủ của U19 Sông Lam Nghệ An là U19 Quảng Nam. Đại diện của Quảng Nam được xem là một ẩn số thú vị của bảng C và ở trận đấu này, đội trưởng Nguyễn Mai Hoàng và các đồng đội tiếp tục có một chiến thắng nghẹt thở. Dẫn trước với pha lập công của Nguyễn Trọng Sơn, nhưng rồi bị gỡ hòa trong hiệp 2, phải nhờ đến bàn thắng quý giá của Phùng Văn Nam trong phút bù giờ mới có thể giúp U19 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Như vậy, sau 4 trận đấu, U19 Sông Lam Nghệ An có được 10 điểm, xếp đầu bảng C với khoảng cách 4 điểm với đội xếp sau. Ghi được 11 bàn thắng và để thủng lưới 2 bàn, hiệu số +9. Đây là một kết quả thuận lợi trước khi bước vào giai đoạn lượt về diễn ra từ ngày 22/1/2024. Và đối thủ của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng và các học trò là U19 Sông Trà Quảng Ngãi.

Sông Lam Nghệ An vẫn cần nỗ lực hơn nữa ở 4 trận đấu lượt về để sớm giành vé dự vòng chung kết. Ảnh: Sỹ Hiếu

Đến thời điểm này, Vòng loại Giải bóng đá U19 Quốc gia 2024 đang chứng kiến phong độ khá ổn định của các chân sút chủ lực của U19 Sông Lam Nghệ An. Trong đó, phải kể đến Nguyễn Trọng Sơn, Phùng Văn Nam, Lê Đình Long Vũ (3 bàn), Nguyễn Văn Linh (2 bàn).

Theo Điều lệ Giải bóng đá U19 Quốc gia 2024, 7 đội xếp thứ Nhất tại các bảng, 4 đội xếp thứ Nhì có thành tích tốt nhất ở 7 bảng sẽ giành vào vòng chung kết cùng với đội chủ nhà được đặc cách. Trường hợp đội chủ nhà kết thúc thi đấu tại vòng loại với vị trí trong nhóm 11 đội có thành tích tốt nhất ở 7 bảng nêu trên, thì đội xếp thứ Nhì có thành tích tốt tiếp theo sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết./.