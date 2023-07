Nhiều hành khách mệt mỏi vì sự cố nứt đường băng sân bay Vinh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Theo ghi nhận của phóng viên, trong chiều 3/7, số lượng hành khách tại sảnh chờ và khu vực làm thủ tục tại sân bay Vinh đã vơi hơn nửa so với thời điểm đầu xảy ra sự cố. Hầu hết người dân đều mệt mỏi vì lịch trình của mình bị gián đoạn, ảnh hưởng đến công việc, kế hoạch cá nhân.

Hành khách nóng ruột chờ đợi tại sân bay Vinh chiều 3/7. Ảnh: Q.A

Chị Nguyễn Thị Lễ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh từ sáng sớm đã tất bật chuẩn bị hành lý để kịp bay vào TP.HCM rồi tiếp tục bay sang Malaysia làm việc, tuy nhiên khi đến sân bay Vinh mới vỡ lẽ là các chuyến bay đều đã bị hoãn do sự cố nứt đường băng.

Chị Lễ thở dài: Từ xã Cẩm Dương tôi phải bắt xe đến trung tâm huyện Cẩm Xuyên để đi đến thành phố Hà Tĩnh, từ TP. Hà Tĩnh bắt thêm 1 chặng xe để ra TP. Vinh, rồi từ điểm xe buýt ở Vinh bắt taxi đến sân bay, tính ra cũng gần cả 100km, giờ lại xảy ra sự cố này những người ở xa như chúng tôi rất vất vả. Công việc ở bên Malaysia cũng bị ảnh hưởng do đã có lịch hẹn...

Chị Nguyễn Thị Lễ buộc phải lỡ kế hoạch ở Malaysia vì không thể đến đúng ngày. Ảnh: Q.A

Vợ chồng anh Nguyễn Đình An ở xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc có việc bay vào TP.Cần Thơ trong hôm nay. Tuy nhiên cũng vì sự cố mà chuyến bay bị hoãn. Anh An chia sẻ: “Chuyến Vinh – Cần Thơ thường chỉ bay vào ngày chẵn, nên hôm nay không bay được thì phải đợi đến thứ 4 mới tiếp tục bay. Do đó gia đình vẫn cố nán lại để đợi xem có bay được trong hôm nay không, nếu không đành phải trở về…

Cụ ông Nguyễn Văn Yên ngồi chờ xe để trở về Nghi Kiều, không thể bay trong ngày. Ảnh: Q.A

Cụ ông Nguyễn Văn Yên năm nay đã 104 tuổi, sinh sống ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc, trở về thăm quê nhà tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc. Do không dùng điện thoại nên cụ không biết rằng chuyến bay đã bị hoãn, cụ đành phải ngồi đợi xe đưa trở lại Nghi Kiều.

Bà Nguyễn Thị Xuân, người nhà cụ Yên thở dài: Ông lớn tuổi lắm rồi, đi không vững, thuê xe phải bế ông lên, đến đây thì không bay được, cũng không biết bao giờ mới bay trở lại, mà để cụ đợi ở đây thì vất vả quá, do đó, gia đình buộc phải thuê xe chở cụ trở về nghỉ ngơi, chờ thông báo bay mới…

Hành khách kiên trì nghỉ tại sân bay để chờ có thể bay trong ngày. Ảnh: Q.A

Nhiều hành khách mệt mỏi thông báo cho người nhà vì sự cố. Ảnh: Q.A

Nhiều hành khách cho biết, họ vừa mệt mỏi, vừa bức xúc vì khi xảy ra sự cố, các hãng máy bay cũng như cảng hàng không đưa ra các thông báo để hành khách sắp xếp thời gian, để khi đến sân bay mới biết khiến nhiều người không xoay xở được.

Hiện nay, các hành khách đều lựa chọn cho mình những phương pháp khác nhau. Phần lớn đã trở về nhà hoặc thuê nhà nghỉ gần sân bay để nghỉ ngơi, chờ thông báo bay trở lại để kịp làm thủ tục khởi hành. Số còn lại kiên trì chờ đợi tại sân bay để nghe ngóng tình hình.

Nhiều hành khách buộc phải đổi trả vé để khởi hành vào ngày khác. Ảnh: Q.A

Khu vực bán vé của các hãng bay vẫn rất đông đúc, đa phần là những hành khách hỏi về thủ tục huỷ vé, đổi trả vé. Đặc biệt, các chuyến bay gần như Vinh - Hà Nội, Vinh - Đà Nẵng… hành khách đã quyết định chọn mua vé xe ô tô, tàu hoả trong đêm nay để vẫn có thể trở về các thành phố này kịp trong sáng mai.

Hành khách mới đến sân bay buộc phải trở về nhà giữa trời nắng nóng. Ảnh: Q.A

Liên quan đến tình hình khắc phục sự cố, ông Hoàng Văn Thư - Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Vinh cho biết trong chiều 3/7, đơn vị đã huy động lực lượng, phía nhà thầu tiến hành sửa chữa, khắc phục tình trạng nứt, bong tróc đường băng, sẽ hoàn thiện xong vào tối 3/7. Đối với việc cho phép bay trở lại ngay trong đêm 3/7 rất khó, dự kiến phải sang ngày 4/7 mới cho phép các chuyến bay hoạt động trở lại.

Được biết do sự cố nứt đường băng nên có khoảng 20 chuyến bay sẽ không thể cất hạ cánh tại sân bay Vinh cho đến khi khắc phục được, chủ yếu là các chuyến bay Vinh - TP. HCM, Vinh - Buôn Ma Thuột, Vinh - Phú Quốc với khoảng 350 hành khách bị ảnh hưởng.