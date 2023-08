Những con số thống kê mùa giải 2023 của Sông Lam Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - V.League 2023 vẫn còn 1 vòng đấu nữa mới kết thúc, nhưng hành trình của đội bóng xứ Nghệ đã chính thức khép lại sau trận thắng 1-0 trước Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Một mùa giải không thành công của Sông Lam Nghệ An, nhưng vẫn để lại nhiều điều đáng nhớ trong lòng người hâm mộ.

1. Xếp thứ 9 V.League 2023

Đội bóng xứ Nghệ đã không đạt được chỉ tiêu đề ra từ đầu mùa giải khi chỉ đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng chung cuộc. Kết quả này xuất phát từ khởi đầu chậm chạp của Sông Lam Nghệ An. Sau 6 vòng đấu đầu tiên, đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng chỉ có được 5 trận hòa và 1 trận thua dù lịch thi đấu khá thuận lợi. Phải đến vòng 7, Sông Lam Nghệ An mới có được chiến thắng đầu tiên trước Hoàng Anh Gia Lai.

Sự khởi đầu chậm chạp khiến cho Sông Lam Nghệ An không hoàn thành được mục tiêu đề ra. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tưởng chừng chiến thắng này sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng thi đấu khả quan hơn, nhưng họ chỉ giành được 1 điểm trong 3 trận đấu tiếp theo. Điều này góp phần khiến cho huấn luyện viên Huy Hoàng phải rút khỏi chiếc ghế huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ xứ Nghệ.

May mắn thay, Ban Huấn luyện mới của Sông Lam Nghệ An đã mang đến những làn gió mới giúp cho đội bóng xứ Nghệ ngày càng thi đấu khởi sắc. Chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp (3 thắng, 1 hòa) đã giúp cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật trụ hạng trước 4 vòng đấu.

Sự khởi sắc dưới thời huấn luyện viên Phan Như Thuật giúp cho Sông Lam Nghệ An đứng vị trí thứ 9 chung cuộc. Ảnh: Chung Lê

Mặc dù có một số chệch choạc ở những trận đấu cuối cùng do thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình, nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn có được 2 chiến thắng để kết thúc mùa giải với vị trí thứ 9. Sau 18 trận đấu, Sông Lam Nghệ An đã giành được 6 trận thắng, 7 trận hòa và chịu thua 5 trận. Trong đó, đội bóng xứ Nghệ ghi được 19 bàn thắng, để lọt lưới 20 bàn.

Ngoài ra, Sông Lam Nghệ An chính là một trong những đội bóng Fair Play nhất tại V.League khi chỉ phải nhận 24 thẻ vàng và 0 thẻ đỏ tại mùa giải năm nay. Rõ ràng, đây là một thành tích rất đáng tự hào của đội bóng xứ Nghệ.

Hy vọng, với những sự đổi mới dưới thời huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ giúp cho Sông Lam Nghệ An có được thành tích nổi bật hơn ở mùa giải 2023 -2024.

2. Những cá nhân nổi bật

Mặc dù có một mùa giải không thành công, nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn có khá nhiều cá nhân nổi bật để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Đó là bộ đôi lão tướng Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Hoàng. Chính bộ đôi này góp phần tạo nên sự chắc chắn cho hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An. Cùng với đó là sự ăn ý của Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng giúp cho đội bóng xứ Nghệ có những pha lên bóng nguy hiểm bên phía hành lang cánh phải. Trong mùa giải mới, chắc chắn bộ đôi Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Hoàng vẫn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho các cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An.

Lão tướng Trọng Hoàng vẫn là chỗ dựa vững chắc cho các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Bên cạnh Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Hoàng thì Phạm Xuân Mạnh cũng có một mùa giải khá xuất sắc. Nền tảng thể lực sung mãn và kỹ thuật cá nhân tốt đã giúp tiền vệ quê gốc Yên Thành này quán xuyến được tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An. Bên cạnh đó, với 5 đường kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn, Phạm Xuân Mạnh chính là cầu thủ có nhiều đường kiến tạo nhất của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải năm nay.

Hai người dẫn đầu về số bàn thắng ghi được cho Sông Lam Nghệ An ở V.League 2023 chính là bộ đôi ngoại binh Soladio và Olaha. Cả 2 tiền đạo ngoại binh này đều đã ghi được 5 bàn thắng sau các trận đã qua tại V.League. Tuy vậy, những con số này không thể đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ, nhất là tiền đạo Soladio. Cầu thủ người Bỉ đã thi đấu khá tích cực trên hàng công, nhưng sự vô duyên là điều dễ nhận thấy khi thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Hy vọng, trong mùa giải mới, Sông Lam Nghệ An sẽ tìm kiếm được những ngoại binh chất lượng để hoàn thiện đội hình.

Trong khi đó, với 4 bàn thắng ghi được thì Đinh Xuân Tiến chính là cầu thủ nội ghi được nhiều bàn thắng nhất cho Sông Lam Nghệ An. Mặc dù khởi đầu mùa giải không được như ý do bị chấn thương, nhưng với sự nỗ lực của mình, Đinh Xuân Tiến đã dần lấy lại được phong độ để giúp cho đội bóng xứ Nghệ sớm trụ hạng. Ngoài ra, tiền vệ trẻ sinh năm 2003 này cũng thường xuyên được triệu tập lên các đội tuyển trẻ Việt Nam để thi đấu các giải trong khu vực và châu lục. Có thể nói, mùa giải 2023 là một mùa giải đáng nhớ đối với cá nhân Đinh Xuân Tiến.

Tiền vệ trẻ Đinh Xuân Tiến đã có một mùa giải đáng nhớ. Ảnh: Xuân Thủy

Một cái tên khác cũng có được một mùa giải không thể quên là thủ môn Nguyễn Văn Việt. Thủ thành trẻ sinh năm 2002 này đã có những bước nhảy vượt bậc để có thể cạnh tranh một vị trí chính thức với những người đàn anh. Tại mùa giải V.League vừa qua, Nguyễn Văn Việt đã có 7 lần ra sân cho đội bóng xứ Nghệ. Với những pha phản xạ xuất thần và khả năng ra, vào hợp lý, thủ thành 21 tuổi này đang dần lấy trọn niềm tin của Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An. Và chính sự xuất sắc đó đã giúp cho Nguyễn Văn Việt có tên trong danh sách đội U23 Việt Nam để chuẩn bị tham dự Giải U23 Đông Nam Á. Hy vọng, thủ thành Nguyễn Văn Việt sẽ giữ vững được phong độ để thi đấu tốt hơn trong mùa giải mới.

Ngoài những cái tên nổi bật nêu trên thì những cầu thủ trẻ như Hồ Văn Cường, Vương Văn Huy, Trần Nam Hải hay Trần Mạnh Quỳnh... cũng đã có được một mùa giải thi đấu khá ấn tượng. Hy vọng, các cầu thủ trẻ này sẽ tiếp tục có được những bước tiến trong thời gian tới để mang đến thành công cho Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2023 -2024.