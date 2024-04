Những cuộc đối đầu đáng chú ý trận Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Khá chênh lệch lực lượng giữa 2 đội, nhưng trận đấu giữa Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An vẫn sẽ có khá nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý.

Jeferson Elias và Mario Zebic

Những ngoại binh của Công an Hà Nội ở mùa giải năm nay không có được phong độ tốt. Đây là một phần lý do khiến cho đội bóng ngành Công an chỉ đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V.League.

Tuy vậy, dưới thời huấn luyện viên Kiatisuk, tiền đạo Jeferson Elias đang có dấu hiệu hồi sinh. Tốc độ và kỹ thuật của tiền đạo người Brazil đã được phát huy đúng lúc, đúng thời điểm giúp cho Công an Hà Nội có phong độ rất tốt khi giành được 4 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Trong chuỗi trận này, tiền đạo mang áo số 9 này đã có riêng cho mình 2 bàn thắng. Do đó, đây sẽ là một trong những mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công của đội bóng ngành Công an.

Mario Zebic là trụ cột nơi hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Bên phía đội bóng xứ Nghệ, Mario Zebic vẫn sẽ là trụ cột nơi hàng phòng ngự. Trong mùa giải mà Sông Lam Nghệ An chỉ có được 1 hàng thủ chắp vá thì phong độ tốt của cầu thủ người Croatia chính là cơ sở để cho người hâm mộ xứ Nghệ hy vọng một kết quả thuận lợi ở trận đấu này. Hy vọng, Mario Zebic và các đồng đội sẽ có một trận đấu xuất sắc để thành công có điểm trên sân Hàng Đẫy.

Hồ Tấn Tài và Bùi Thanh Đức

Ở trận đấu sắp tới, đội bóng xứ Nghệ sẽ thiếu vắng Vương Văn Huy và Mai Sỹ Hoàng do án treo giò. Đây sẽ là cơ hội trình làng cho hậu vệ trẻ Bùi Thanh Đức, người vừa được đôn lên đội 1 cách đây không lâu. Khả năng lên công về thủ khá tốt của cầu thủ 18 tuổi này hứa hẹn sẽ là trụ cột bên hành lang cánh trái của Sông Lam Nghệ An trong tương lai gần.

Bùi Thanh Đức sẽ có màn ra mắt tại V.League? Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy vậy, Bùi Thanh Đức sẽ phải đối mặt với một thử thách khó khăn mang tên Hồ Tấn Tài. Đây chính là một trong những cầu thủ chạy cánh toàn diện nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Đặc biệt là khả năng lên tham gia tấn công của hậu vệ gốc Bình Định. Trong 12 trận tại V.League, Hồ Tấn Tài đã ghi được 3 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo, một con số rất ấn tượng. Do đó, Bùi Thanh Đức sẽ có một trận đấu rất vất vả bên hành lang cánh trái khi phải đối mặt với Hồ Tấn Tài.

Michael Olaha và Bùi Hoàng Việt Anh

Tiền đạo Michael Olaha là một trong những trụ cột quan trọng nhất của đội bóng xứ Nghệ. Tiền đạo người Nigeria đã có 5 bàn thắng và 4 đường kiến tạo trong 14 trận đấu đã qua tại V.League. Vì vậy, khả năng tấn công của Sông Lam Nghệ An sẽ phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của tiền đạo 27 tuổi này.

Màn so tài giữa Michael Olaha và Bùi Hoàng Việt Anh là rất đáng chú ý. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy nhiên, không dễ để cho Michael Olaha khoan thủng hàng thủ của Công an Hà Nội. Bởi lẽ, đội bóng ngành Công an đang sở hữu trung vệ hay nhất Việt Nam hiện nay là Bùi Hoàng Việt Anh. Thể hình, tốc độ tốt giúp cho trung vệ 25 tuổi này không ngán bất cứ ngoại binh nào tại V.League. Do đó, cuộc đối đầu giữa Michael Olaha và Bùi Hoàng Việt Anh sẽ là cuộc đối đầu đáng chú ý nhất ở trong trận đấu này.

Nguyễn Philip và Nguyễn Văn Việt

Màn so găng giữa 2 thủ môn của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam cũng rất thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ. Ở trong vòng đấu vừa qua, cả Nguyễn Philip và Nguyễn Văn Việt đều thi đấu rất xuất sắc giúp cho đội nhà giữ sạch lưới.

Nguyễn Philip đang thi đấu rất hay trong màu áo Công an Hà Nội. Ảnh: Xuân Thủy

Ở trận đấu sắp tới, so với người đàn anh thì Nguyễn Văn Việt sẽ phải hoạt động vất vả hơn. Hy vọng, trong một ngày phong độ cao, Nguyễn Văn Việt sẽ giúp cho đội bóng xứ Nghệ có được một kết quả tốt trên sân Hàng Đẫy.

Phan Văn Đức tái ngộ đội bóng quê hương

Chuyển đến Công an Hà Nội từ đầu mùa giải 2023 nhưng chấn thương nặng đã khiến cho Đức "cọt" phải bỏ lỡ phần lớn mùa giải vừa qua. Sau hơn 1 năm điều trị chấn thương, Phan Văn Đức đã trở lại ở trận đấu gặp Đông Á Thanh Hóa. 5 phút có mặt trên sân, cầu thủ gốc Yên Thành ngay lập tức để lại dấu ấn với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho đội bóng ngành Công an.

Phan Văn Đức trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: VPF

Ở trận đấu sắp tới, nếu được ra sân, Phan Văn Đức sẽ có lần đầu tiên tái ngộ Sông Lam Nghệ An tại V.League. Những hiểu biết về đội bóng quê hương sẽ giúp cho Phan Văn Đức thi đấu tốt hơn nhưng các đồng đội cũ cũng sẽ rất hiểu cầu thủ 27 tuổi này để vô hiệu hóa khả năng của Đức "cọt".