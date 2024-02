Những cuộc đối đầu đáng chú ý trong trận Sông Lam Nghệ An gặp MerryLand Quy Nhơn Bình Định

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trận đấu khai xuân tại sân Vinh sẽ có khá nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý. Những cuộc đối đầu này sẽ quyết định kết quả trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và MerryLand Quy Nhơn Bình Định.

Mario Zebic và Alan Alexandre

Sau sự ra đi của Đội trưởng Quế Ngọc Hải, người hâm mộ xứ Nghệ lo lắng đội bóng quê nhà sẽ không có được một chỉ huy thực thụ nơi hàng phòng ngự. Tuy nhiên, sau những màn trình diễn đã qua của Mario Zebic, nỗi lo lắng đó đã phần nào được xóa tan. Điềm tĩnh, chơi bóng thông minh và chống bóng bổng tốt đó là những phẩm chất của trung vệ người Croatia. Anh chính là điểm tựa vững chắc cho hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An trong quá trình trẻ hóa đội hình.

Mario Zebic là điểm tựa vững chắc nơi hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy vậy, Mario Zebic sẽ phải đối mặt với một thử thách khó khăn mang tên Alan Alexandre của MerryLand Quy Nhơn Bình Định. Tiền đạo người Brazil đang có sự khởi đầu như mơ tại Việt Nam. Sau 8 trận đã đấu, Alan Alexandre đã có 6 bàn thắng và 3 đường kiến tạo, 1 con số vô cùng ấn tượng. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm đa dạng là những điểm mạnh của tiền đạo 26 tuổi này. Do đó, Mario Zebic và các đồng đội sẽ có một ngày thi đấu vất vả khi phải đối đầu với chân sút từng thi đấu tại giải hạng Nhì Brazil.

Phan Bá Quyền và Leonardo Artur

Cũng như Alan Alexandre, Leonardo Artur của MerryLand Quy Nhơn Bình Định đang có những màn trình diễn thăng hoa tại V.League. Sau 8 trận đã đấu, Leonardo Artur đã ghi được 4 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo. Sự xuất sắc của bộ đôi người Brazil góp phần giúp đội bóng đất Võ đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V.League. Kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tốt của cầu thủ từng thi đấu cho Câu lạc bộ Corinthians (Brazil) giúp cho MerryLand Quy Nhơn Bình Định có được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Do đó, khóa chặt ngòi nổ Leonardo Artur sẽ là nhiệm vụ tiên quyết của đội bóng xứ Nghệ trong trận đấu sắp tới.

Leonardo Artur đang có phong độ cao trong màu áo đội bóng đất Võ. Ảnh tư liệu: VPF

Và nhiệm vụ đó sẽ được đặt lên vai tiền vệ trẻ Phan Bá Quyền của Sông Lam Nghệ An. Tiền vệ 21 tuổi này đã có 7 trận đấu cho đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải năm nay. Thi đấu lăn xả và chắc chắn, Phan Bá Quyền giống như một tấm lá chắn trước hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ. Hy vọng rằng, tiền vệ sinh năm 2002 sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh của mình trong trận đấu sắp tới để có thể giúp Sông Lam Nghệ An có được kết quả tốt nhất.

Michael Olaha và Đặng Văn Lâm

Tiền đạo người Nigeria đang là nhân tố nổi bật nhất của đội bóng xứ Nghệ trong chặng đường đã qua của mùa giải. Sau 8 trận đã đấu, Olaha đã có 3 bàn thắng và 4 đường kiến tạo, 1 con số đủ để nói lên vai trò quan trọng của chân sút 27 tuổi này. Ở trận đấu sắp tới, tiền đạo người Nigeria sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn mang tên Đặng Văn Lâm của MerryLand Quy Nhơn Bình Định.

Trong 8 lần đối đầu với Lâm "tây", Michael Olaha mới chỉ có được 2 bàn thắng. Đây đều là những bàn thắng ghi được trong quãng thời gian Đặng Văn Lâm thi đấu tại Câu lạc bộ Hải Phòng. Do đó, tiền đạo của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ phải rất chắt chiu các cơ hội và cả may mắn nữa để có thể chiến thắng được Đặng Văn Lâm.

Đặng Văn Lâm luôn thi đấu rất tốt mỗi khi gặp Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Nhất là khi, thủ môn của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam luôn có được những tình huống cản phá xuất thần khi thi đấu với Sông Lam Nghệ An. Một trong số đó là tình huống cản phá cú sút như búa bổ trong vòng cấm của hậu vệ Trần Đình Hoàng.

Tuy nhiên, người hâm mộ xứ Nghệ vẫn có thể hy vọng khi Đặng Văn Lâm vừa mới trở lại sau chấn thương và sẽ không có được phong độ cao nhất. Đây sẽ là cơ hội cho Olaha và các đồng đội có thể xuyên thủng được hàng thủ chắc chắn của đội bóng đất Võ.