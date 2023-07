Những cựu binh Sông Lam Nghệ An chơi như thế nào tại V.League 2023?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đều quyết định chia tay Sông Lam Nghệ An để tìm những cơ hội và chân trời mới, tuy nhiên, không phải ai cũng thuận lợi trong sự nghiệp của mình. Điển hình trong số đó là trường hợp của tiền đạo Phan Văn Đức và Hồ Tuấn Tài.

Nguyên Mạnh toả sáng tại thành Nam

Rời Sông Lam Nghệ An sau khi kết thúc mùa giải 2019, Nguyên Mạnh gia nhập Câu lạc bộ Viettel và trở thành thủ môn số 1 của đội bóng này. Trong màu áo đội bóng Thủ đô, Nguyên Mạnh gặt hái được nhiều danh hiệu như vô địch V.League 2020, Á quân Cúp Quốc gia và Á quân Siêu Cúp Quốc gia 2020.

Sau 3 năm thi đấu cho Viettel, Nguyên Mạnh được trải thảm đỏ tại Câu lạc bộ Nam Định khi đang được đầu tư mạnh mẽ. Và sự đầu tư này của đội bóng Thành Nam hoàn toàn đáng “đồng tiền bát gạo”.

Trong màu áo Nam Định, thủ môn Nguyên Mạnh thi đấu cực kỳ xuất sắc và được gọi lên Đội tuyển quốc gia với 12 trận đấu, giúp đội bóng của Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt giữ sạch lưới 5 trận. Đồng thời, Câu lạc bộ Nam Định cũng hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 8 với chỉ 2 trận thua, 13 bàn thua.

Cùng với Văn Lâm, thủ môn Nguyên Mạnh đang là những thủ môn chơi hay nhất tại V.League 2023. Ảnh: Hải Thịnh

Nếu không có sự góp mặt của Nguyên Mạnh trong khung thành Nam Định, chắc chắn đội bóng chủ sân Thiên Trường đã gặp rất nhiều khó khăn trong mùa giải này mặc dù sở hữu hàng loạt những ngôi sao đắt giá.

Cùng gia nhập Câu lạc bộ Nam Định, trung vệ Hoàng Văn Khánh và tiền vệ Hồ Khắc Ngọc gặp nhiều khó khăn hơn vì gặp chấn thương. Nếu như Văn Khánh có thể sớm trở lại và góp mặt trong 7 trận đấu của Nam Định thì Khắc Ngọc cũng có 9 trận đấu. Riêng trường hợp của Ngô Hoàng Thịnh có 6 trận đấu.

Điều đáng tiếc là cả Khắc Ngọc, Hoàng Thịnh đều chưa có được bàn thắng nào cho Câu lạc bộ Nam Định ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, không thể phủ nhận vai trò và đóng góp của bộ tứ xứ Nghệ trong lối chơi của Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Dẫu vậy, để có thể chạm đến thành công tại đây, vẫn là một thử thách lớn đối với những cầu thủ này.

Phạm Mạnh Hùng đầy bản lĩnh tại đất Cảng

Một trong những cầu thủ trưởng thành từ Sông Lam Nghệ An và thi đấu ấn tượng tại mùa giải năm nay chính là trung vệ Phạm Mạnh Hùng. Trước khi gia nhập Hải Phòng, Mạnh Hùng đã trải qua các Câu lạc bộ Đà Nẵng, Hải Phòng, Nam Định rồi trở lại sân Lạch Tray ở mùa bóng 2023.

Trung vệ Phạm Mạnh Hùng vẫn đang chơi tốt tại Hải Phòng. Ảnh: FBNV

Tại đây, Mạnh Hùng có 8 trận đấu và trong 8 trận đấu đó, Hải Phòng chỉ để thua 1 trận trước Câu lạc bộ Hà Nội. Ở tuổi 30, Mạnh Hùng thực sự là nỗi ám ảnh của những tiền đạo ngoại tại V.League bởi sự quyết liệt, máu lửa và kinh nghiệm. Tài năng không kém Quế Ngọc Hải, nhưng nếu như có được sự tập trung trong vấn đề chuyên môn suốt những năm qua, có lẽ Mạnh Hùng đã trở thành một cầu thủ lớn của bóng đá Việt Nam.

Cùng với Mạnh Hùng, một cầu thủ khác là Lê Mạnh Dũng cũng khẳng định được giá trị của mình trong màu áo Câu lạc bộ Hải Phòng. Cầu thủ sinh năm 1994 có 7 trận đấu và trong 7 trận đấu đó, Hải Phòng chỉ có 1 trận thua trước Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, còn lại đều bất bại.

Võ Ngọc Toàn và Phi Sơn, hai nửa vui buồn

Rời Sông Lam Nghệ An sau V.League 2019, Võ Ngọc Toàn gia nhập Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Tại đây, Ngọc Toàn là trụ cột nơi tuyến giữa đội bóng sông Hàn dưới bàn tay của nhiều huấn luyện viên khác nhau. Trong đó mùa giải 2022, Ngọc Toàn thi đấu đến 20 trận và giúp đội bóng sông Hàn về đích an toàn với vị trí thứ 10.

Năm 2023 thực sự là một mùa giải khó khăn với anh và các đồng đội tại đây. Thi đấu 10 trận trong tổng số 13 trận, Ngọc Toàn và SHB Đà Nẵng vừa mới có chiến thắng duy nhất trước Công An Hà Nội sau chuỗi 7 trận hoà và 5 trận thua.

Tiền vệ Phi Sơn vẫn bị ám ảnh bởi những chấn thương dai dẳng. Ảnh: VPF

May mắn hơn Ngọc Toàn, Phi Sơn sau quãng thời gian đáng quên tại Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh, về với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cầu thủ sinh năm 1992 đang dần tìm lại chính mình trong màu áo đội bóng quê hương. Hai năm đầu liên tục dính chấn thương, nhưng Phi Sơn cũng có tổng cộng 20 trận đấu tại V.League.

Mùa giải 2023, dù chỉ thi đấu được 4 trận nhưng Phi Sơn cũng đã kịp đóng góp 1 bàn thắng quan trọng trong chiến thắng 3-2 trước Hải Phòng. Quan trọng hơn, đội bóng của anh hiện đang ở nhóm 8 đội đua vô địch, một vị trí an toàn trong lúc anh đã trở lại. Mặc dù vậy, so với tài năng của mình, Phi Sơn vẫn chưa thể chạm đến ngưỡng thành công như kỳ vọng khi rời Sông Lam Nghệ An.

Nỗi buồn của Phan Văn Đức và Hồ Tuấn Tài

Rời Sông Lam Nghệ An năm 2020 để gia nhập Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh, vận may vẫn chưa mỉm cười với tiền đạo Hồ Tuấn Tài. Hai năm đầu tại đây, anh chỉ có 3/10 trận đấu góp mặt trong đội hình xuất phát và không ghi được bàn thắng nào.

Mùa giải 2023, mọi thứ còn trở nên khó khăn hơn với anh khi đội bóng đang trong nhóm đèn đỏ, đứng trước nguy cơ xuống hạng và anh cũng mới chỉ có 5 trận đấu. Đáng tiếc hơn, từ tháng 4 đến nay, Tuấn Tài đã 3 tháng chưa được ra sân vì chấn thương hoặc vì không có cơ hội. Với tài năng của Tuấn Tài, anh hoàn toàn có thể phát triển nếu tìm được một bến đỗ tốt hơn.

Vận đen đang đeo bám Phan Văn Đức sau khi rời Sông Lam Nghệ An. Ảnh: VPF

Nếu như Tuấn Tài vật lộn nhiều năm tại phía Nam thì chuyến hành quân ra Bắc mới đây của Phan Văn Đức cũng không được như kỳ vọng. Rời Sông Lam Nghệ An khi còn 2 năm hợp đồng, Văn Đức mới chỉ có được 2/4 trận đá chính cho Công An Hà Nội thì dính chấn thương nặng, đứt dây chằng và phải lên bàn phẫu thuật.

Hiện tại, cầu thủ sinh năm 1996 đang nỗ lực để trở lại. Tuy nhiên, khả năng anh đá chính trong màu áo đội bóng Thủ đô cũng là một dấu hỏi lớn vì tại đây có quá nhiều ngoại binh xuất sắc./.