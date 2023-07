Nữ vận động viên Nghệ An đến với cầu mây từ bóng đá

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tại Giải vô địch cầu mây châu Á vào tháng 6 vừa qua, Ngô Thị Ngọc Quỳnh, vận động viên thuộc biên chế của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An đã nỗ lực góp công vào 2 tấm Huy chương Vàng của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam .

Thành tích ấn tượng

Ngô Thị Ngọc Quỳnh sinh năm 2000 trong một gia đình thuần nông ở xã Diễn Hoa (Diễn Châu). Từ nhỏ, Quỳnh rất ham chơi thể thao và buổi trưa thường xuyên trốn bố mẹ đi chơi đá bóng, đá cầu với các bạn trai ở trong xóm.

Năm 2014, khi đang học lớp 8, Quỳnh được chọn tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, cấp tỉnh ở môn bóng đá nữ và đã cùng các đồng đội xuất sắc giành Huy chương Vàng cho huyện Diễn Châu.

Chơi nổi bật trong đội bóng đá nữ THCS huyện Diễn Châu tại Hội khỏe Phù Đổng năm đó, Quỳnh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các huấn luyện viên bộ môn cầu mây của Trung tâm Đào tạo thể dục, thể thao (nay là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao) tỉnh Nghệ An. Khi biết Quỳnh còn có tố chất chơi được nhiều môn thể thao khác, huấn luyện viên cầu mây Hồ Thị Minh Thuận đã đến tận nhà và thuyết phục Quỳnh và gia đình cho tham gia bộ môn cầu mây.

Ngô Thị Ngọc Quỳnh (giữa) cùng các HLV và đồng đội tại đội tuyển cầu mây nữ Nghệ An. Ảnh: NVCC

“Lúc bấy giờ môn cầu mây đối với em như một con số không vì ở quê em chỉ biết đến bóng đá chứ chưa nghe đến cầu mây bao giờ. Nhưng được gia đình cùng bạn bè thầy cô động viên nên em quyết định vào thành phố Vinh và chị gái dẫn em vào để tham gia tập luyện với đội", Ngọc Quỳnh kể lại.

Cũng như bao bạn khác, lúc mới đầu em rất bỡ ngỡ vì môn cầu mây là môn rất khó chơi và không biết phải chơi như thế nào. Nhưng các thầy cô động viên em rằng ở Nghệ An, bạn nữ nào biết đá bóng thì hầu như có thể thích ứng nhanh với môn cầu mây”, Ngô Thị Ngọc Quỳnh chia sẻ.

Còn HLV Hồ Thị Minh Thuận - người phát hiện và tuyển chọn Quỳnh cho biết: “Hồi đó, mới 14 tuổi mà Quỳnh đã cao hơn 1m60, sải chân dài, thân người thon gọn, rất phù hợp với môn cầu mây. Khi thực hiện một số bài kiểm tra nhanh, Ngọc Quỳnh cho thấy sự ứng biến tốt, nhanh nhẹn... Từ đó, chúng tôi quyết định tuyển em vào đội cầu mây của tỉnh để tiếp tục đào tạo”.

Vào tập luyện được vài tháng, Ngô Thị Ngọc Quỳnh được các huấn luyện viên tạo điều kiện cho đi thi đấu giải trẻ toàn quốc đầu tiên ở tỉnh Đồng Nai ở năm 2014. Dù chỉ đóng vai trò dự bị cho các đàn chị giàu kinh nghiệm nhưng qua giải đấu này, Ngô Thị Ngọc Quỳnh đã quan sát, học hỏi được rất nhiều điều.

Từ đó đến nay, cùng với các vận động viên gạo cội của đội tuyển cầu mây Nghệ An như Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị My, Ngô Thị Ngọc Quỳnh đã tham gia nhiều giải vô địch toàn quốc và năm nào cũng được Huy chương Vàng. Trong đội hình 3 và 4, Ngọc Quỳnh chơi ở vị trí tấn công trái và thường là vị trí dứt điểm cuối cùng để giành điểm. Điểm mạnh nhất của Quỳnh là có độ bật cao để đá trên lưới qua chắn đối thủ.

Đáng chú ý, tại 2 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 và năm 2022, đội tuyển cầu mây Nghệ An đều giành được những thành tích ấn tượng. Đặc biệt, tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, đội đã xuất sắc hoàn thành xuất sắc đạt chỉ tiêu của đoàn thể thao Nghệ An đề ra là 2 Huy chương Vàng, đứng thứ hai toàn đoàn cầu mây sau đoàn Hà Nội.

Kể về giải đấu này, Ngô Thị Ngọc Quỳnh cho biết: “Trước chỉ tiêu đặt ra, các thầy cô cũng như vận động viên chúng em đều áp lực vì các đội cầu mây trong nước đều rất mạnh như: Hà nội, Công an nhân dân, Đồng Tháp, Sóc Trăng... Do đó, toàn đội đã phải trải qua thời gian tập huấn căng thẳng, với rất nhiều những chuyến dã ngoại. Thầy cô đã tin tưởng giao cho em đá được 2 nội dung là đội tuyển 4 và đội tuyển đôi.

Trận đầu gặp ngay đội mạnh là Công an nhân dân, chúng em khá lo lắng vì mấy năm gần đây, Nghệ An toàn thua Công an nhân dân các giải vô địch toàn quốc. Nhưng nhờ có tinh thần đoàn kết, cả đội đã giành chiến thắng tuyệt đối nên em thấy vui và hạnh phúc. Đây cũng là lần đầu tiên em được tham gia đá chính nội dung đội tuyển 4 và giành chiến thắng các đội mạnh nên có thể coi là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu trong những năm tháng vừa qua ở đội tuyển cầu mây Nghệ An”.

Nỗ lực ở tuyển Quốc gia

Cũng là những vận động viên chủ chốt của đội tuyển cầu mây Nghệ An thi đấu xuất sắc ở các giải trong nước nhưng trong khi Nguyễn Thị My - người lớn hơn My 2 tuổi, đã có thâm niên hơn 8 năm “ăn cơm tuyển” thì mãi đến đầu năm 2023, Ngô Thị Ngọc Quỳnh mới lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia.

“Đối với cá nhân em thì việc được tập trung đội tuyển không có gì là muộn vì đó là kết quả của sự cố gắng tập luyện để đạt thành tích cho tập thể đội cầu mây Nghệ An. Đây thực sự là một trải nghiệm mới mẻ đối với em khi được thử sức với một hành trình tập luyện đầy kỷ luật với nhiều bài tập khó hơn”, Ngô Thị Ngọc Quỳnh chia sẻ.

Ngô Thị Ngọc Quỳnh (thứ tư từ phải sang) cùng các đồng đội tại đội tuyển cầu mây Việt Nam. Ảnh: NVCC

Ở môi trường mới, được tiếp cận với đội ngũ ban huấn luyện có chuyên môn cao, đồng thời tập luyện cùng các VĐV kỳ cựu giàu kinh nghiệm giúp Ngọc Quỳnh học hỏi được nhiều, từ nâng cao cả thể lực, kỹ thuật cho đến cải thiện tâm lý thi đấu. Bản thân Ngọc Quỳnh cũng nỗ lực từng ngày để đáp ứng các yêu cầu chuyên môn từ giáo án ban huấn luyện đề ra. Với sự cầu thị, tinh thần tập luyện cần cù, Ngọc Quỳnh đã có những bước tiến nhanh về chuyên môn.

Sau những nỗ lực tập luyện để chứng tỏ bản thân, tháng 6 vừa qua, Ngô Thị Ngọc Quỳnh được Ban huấn luyện đội tuyển cầu mây Việt Nam chọn đi thi đấu tại Giải vô địch cầu mây châu Á ở Hàng Châu (Trung Quốc) diễn ra từ ngày 20 - 23/6.

Ngô Thị Ngọc Quỳnh cùng tấm HCV Châu Á. Ảnh: NVCC

Tại giải đấu này, cùng với các vận động viên Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị My, Trần Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Vân Anh, Ngô Thị Ngọc Quỳnh thi đấu ở cả 2 nội dung 3 nữ và 4 nữ. Được thi đấu 4/6 trận của đội tuyển nữ Việt Nam ở cả 2 nội dung, Ngô Thị Ngọc Quỳnh cùng các đồng đội đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng sau khi vượt qua các đội thủ như: Đài Loan, Philippines, Trung Quốc…

“Do lần đầu tiên đi thi đấu quốc tế nên em có chút hồi hộp nhưng niềm tự hào dân tộc, tự hào vì nỗ lực bản thân khiến em quyết tâm thi đấu thật tốt. Ngoài ra, em còn kết bạn được với rất nhiều bạn bè các nước khác. Giải vô địch châu Á chính là bước khởi đầu khá thuận lợi đối với em cùng toàn đội tuyển quốc gia", Ngô Thị Ngọc Quỳnh tâm sự.

Ngọc Quỳnh cũng cho biết, mục tiêu sắp tới của cô là được tiếp tục góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia tham gia giải vô địch cầu mây thế giới được tổ chức ở Thái Lan tại tháng 7. Ngoài ra, còn có giải vô địch cầu mây toàn quốc tổ chức tại tỉnh Nghệ An vào tháng 10. "Đây là 2 giải quan trọng nhất trong năm nên em sẽ cố gắng tập trung cao độ để giành thành tích tốt nhất cho cầu mây Việt Nam và cầu mây Nghệ An”, Ngô Thị Ngọc Quỳnh chia sẻ.