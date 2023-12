Ông Trần Tiến Đại bị truất quyền trong ngày tạm quyền HLV Công an Hà Nội; Kết quả CLB TP.HCM 0-1 Hà Tĩnh: Tướng Phùng đã hết ‘son’

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong ngày tạm quyền HLV Công an Hà Nội, ông Trần Tiến Đại bị truất quyền vì phản ứng trọng tài; Bàn thắng duy nhất của đã giúp Hà Tĩnh vượt qua đội chủ nhà CLB TP.HCM. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Ông Trần Tiến Đại bị truất quyền trong ngày tạm quyền HLV Công an Hà Nội

Trong ngày tạm quyền HLV Công an Hà Nội, ông Trần Tiến Đại bị truất quyền vì phản ứng trọng tài.

CLB Công an Hà Nội tiếp đón Bình Dương mà không còn HLV Gong Oh Kyun trên băng ghế chỉ đạo. Nhưng ông Trần Tiến Đại mát tay khi giúp CLB Công an Hà Nội khởi đầu suôn sẻ, với bàn mở tỷ số ở phút 18 của Junior.

Tuy nhiên, khi trận đấu được nâng lên thành 2-0 ở phút 58 do công của Quang Hải thì một sự cố xảy ra ở phút 64 khiến trọng tài Nguyễn Viết Duẩn kiểm tra VAR. Ông xác định tình huống phạm lỗi của Junior và rút thẻ đỏ truất quyền anh.

Sau đó ở phút 72, Jeferson sau cú đẩy nhẹ của Janclesio lập tức ngã ra và ôm luôn bóng. Trọng tài Viết Duẩn cho Bình Dương được hưởng quả đá phạt lên. Ông Trần Tiến Đại lao vào sân, tranh cãi và xô đẩy với trọng tài, sự cố này đã khiến ông Đại bị truất quyền chỉ đạo bằng 1 thẻ đỏ.

Kết quả CLB TP.HCM 0-1 Hà Tĩnh: Tướng Phùng đã hết ‘son’

Bàn thắng duy nhất đã giúp Hà Tĩnh vượt qua đội chủ nhà CLB TP.HCM trong trận đấu ở vòng 8, V.League 2023/24. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công ở mùa giải năm nay.

Đây là trận thắng đầu tiên của Hà Tĩnh ở mùa giải năm nay. Nên dễ hiểu tại sao thầy trò HLV Thành Công lại vui như Tết. Trong khi đó, chuỗi trận thắng ấn tượng, cộng với vận son của HLV Phùng Thanh Phương và các học trò đã phải dừng lại.

MU sẵn sàng tranh Kimmich với Liverpool và Man City

Theo chuyên gia chuyển nhượng Ekrem Konur, MU đã để mắt tới ngôi sao Joshua Kimmich của Bayern. Cầu thủ 28 tuổi khó có thể ra đi vào tháng 1 nhưng có thể được chuyển nhượng vào cuối mùa giải. Anh hiện cũng nhận được sự quan tâm của Man City và Liverpool.

Haaland vượt Messi để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2023

Erling Haaland đã thua Lionel Messi trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2023. Nhưng anh vừa có màn "trả đũa" ngọt ngào, khi đánh bại siêu sao người Argentina trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2023 của IFFHS.

Ngôi sao của ĐT Na Uy và Man City đã bỏ rất xa nhà đương kim vô địch thế giới Messi (Inter Miami) trong cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2023 do IFFHS (Hiệp hội thống kê lịch sử bóng đá) tổ chức thường niên. Anh nhận được 208 điểm. Trong khi với 85 điểm, M10 xếp thứ 3, đứng sau tiền đạo Kylian Mbappe - cầu thủ có tổng điểm là 105.

Kết quả MU 3-2 Aston Villa: Quỷ đỏ ngược dòng ngoạn mục

Ở trận cầu giữa MU vs Aston Villa tại vòng 19 Premier League vào rạng sáng nay 27/12, MU dù để đội khách dẫn 2 bàn chóng vánh trong 5 phút nhưng đã xuất sắc ngược dòng thành công, với Alejandro Garnacho chói sáng với cú đúp cùng 1 bàn của Rasmus Hojlund - người cuối cùng cũng đã "mở tài khoản" ở Ngoại hạng Anh.