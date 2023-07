Sân bay Vinh đón hơn 1,3 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Số lượng khách thông qua sân bay Vinh 6 tháng đầu năm cao hơn so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có nhiều hành khách chọn Nghệ An là điểm đến trong mùa du lịch.

Thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Vinh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, lượng hành khách thông qua cảng có sự khởi sắc. Cụ thể, sân bay Vinh đã đón hơn 1,3 triệu lượt khách, tăng 105% so với 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó, các tuyến có số lượng khách đông nhất như Vinh - TP.HCM, Vinh - Hà Nội, Vinh - Nha Trang…

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Vinh. Ảnh: Quang An

Số lượng chuyến bay cất, hạ cánh tại sân bay Vinh trong 6 tháng đầu năm là 8.835 chuyến, tăng 106% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài vận chuyển hành khách thì số lượng hàng hoá, bưu kiện gửi qua đường hàng không tại sân bay Vinh cũng đạt 2,5 tấn.

Những con số trên cho thấy nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không có sự chuyển biến tích cực. Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Vinh cho biết, trong số các hành khách đến Nghệ An bằng đường hàng không bên cạnh các mục đích công việc, về quê nhà thì cũng có nhiều du khách đến từ các tỉnh, thành chọn Nghệ An là điểm du lịch, nghỉ dưỡng. Đặc biệt là trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, khách du lịch thông qua sân bay Vinh tăng cao so với các tháng trước.

Trong 6 tháng đầu năm, việc di chuyển của hành khách qua sân bay Vinh gặp một vài sự cố như sương mù che tầm nhìn vào tháng 2/2023, bong tróc đường băng sân bay vào đầu tháng vừa qua, mặc dù vậy, Cảng Hàng không Quốc tế Vinh đã chỉ đạo các lực lượng xử lý kịp thời, không ảnh hưởng nhiều đến lịch trình của hành khách.

Trong 6 tháng đầu năm có hơn 8.800 chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay Vinh. Ảnh: Quang An

Đối với đường bay quốc tế, hiện sân bay Vinh chỉ khai thác tuyến Vinh - Đài Loan theo hình thức charter với tần suất từ 1 - 2 chuyến/tháng. Trước đây, sân bay Vinh đã từng khai thác các tuyến Vinh - Bangkok (Thái Lan) và Vinh - Viêng Chăn (Lào), tuy nhiên đã dừng khai thác do lượng khách không đủ đáp ứng các chuyến bay này.