‘Siêu trộm’ đột nhập ký túc xá cuỗm tài sản của sinh viên ngoại quốc

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa có công văn đề nghị Báo Nghệ An phối hợp đăng tải thông tin tìm người bị hại để điều tra vụ án hình sự lừa làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Úc và Hàn Quốc xảy ra vào năm 2007 - 2008.