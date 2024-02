Sông Lam Nghệ An gặp khó trong chuyến làm khách đến sân Lạch Tray

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chảo lửa Lạch Tray

Tại V.League, sân vận động Lạch Tray luôn là một trong những sân vận động có nhiều khán giả nhất. Trong 5 trận đã đấu tại sân nhà, Câu lạc bộ Hải Phòng đón hơn 50.000 khán giả đến sân theo dõi, trung bình 10.000 khán giả/trận. Đây là một con số rất ấn tượng so với mặt bằng chung của V.League.

Trận đấu giữa Câu lạc bộ Hải Phòng và Thép Xanh Nam Định có tới 15.000 khán giả tới sân theo dõi và cổ vũ. Ảnh tư liệu: VPF

Đặc biệt, trận đấu giữa Câu lạc bộ Hải Phòng và Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đã có tới 15.000 khán giả đến xem, đây là lượng khán giả đến sân đông nhất tại V.League 2023/2024. Do đó, làm khách đến sân vận động Lạch Tray, các cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ phải chịu sức ép rất lớn từ khán đài.

Bên cạnh đó, đội bóng xứ Nghệ cũng đã không thể giành chiến thắng trong 4 lần gần đây nhất làm khách tại Hải Phòng. Trong đó, có 3 trận thua liên tiếp tại V.League 2020, 2021 và 2022. Vì vậy, chuyến đi đến sân Lạch Tray lần này sẽ là chuyến đi "lành ít dữ nhiều" cho Sông Lam Nghệ An.

Khát khao chiến thắng của đội chủ nhà

Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã phải chịu 4 trận thua liên tiếp tại V.League. Đây là một kết quả làm thất vọng không chỉ người hâm mộ mà còn cả các cầu thủ, ban huấn luyện đất Cảng.

Bởi lẽ, trong giai đoạn đầu mùa giải, Câu lạc bộ Hải Phòng đã thi đấu rất tốt tại V.League cũng như đấu trường châu lục. Các chiến thắng đậm đà trước Câu lạc bộ Hà Nội và Công an Hà Nội đã đưa thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm bay cao trên bảng xếp hạng.

Câu lạc bộ Hải Phòng đang có chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Ảnh tư liệu: VPF

Tuy vậy, họ đã không tận dụng được các cơ hội khi được đối đầu với các đội bóng được đánh giá thấp hơn như Câu lạc bộ Quảng Nam hay MerryLand Quy Nhơn Bình Định, khiến cho Câu lạc bộ Hải Phòng chỉ mới có được 11 điểm sau 10 trận đã đấu. Do đó, trong trận đấu sắp tới, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ rất quyết tâm có được 1 chiến thắng để cắt đứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp, qua đó củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.

Khó khăn về mặt lực lượng

Sau trận gặp Công an Hà Nội vừa qua, huấn luyện viên Phan Như Thuật đang phải đối mặt khá nhiều nỗi lo về mặt lực lượng. Đặc biệt là nơi hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ.

Chấn thương của Trần Nam Hải, Mai Sỹ Hoàng khiến cho hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An đã mỏng lại càng thêm mỏng. Bên cạnh đó, trong trận gặp Công an Hà Nội, lão tướng Trần Đình Hoàng cũng đã không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút. Có thể nói, hàng thủ của Sông Lam Nghệ An đang "thủng" lỗ chỗ và cần đến tài năng của huấn luyện viên Phan Như Thuật để vá những lỗ thủng này.

Lão tướng Trần Đình Hoàng cũng đã không thể chơi trọn 90 phút ở trận đấu vừa qua. Ảnh: tư liệu: Xuân Thủy

Mặt khác, ba cầu thủ trẻ Nguyễn Quang Vinh, Lê Nguyên Hoàng và Cao Xuân Bình đã được "biệt phái" vào Bình Dương để bổ sung cho U19 Sông Lam Nghệ An. Điều này khiến cho huấn luyện viên Phan Như Thuật thêm phần "đau đầu". Bởi lẽ, trong những ngày tới, đội bóng xứ Nghệ sẽ phải thi đấu với mật độ dày đặc và vị huấn luyện viên 40 tuổi này cần nhiều cầu thủ chất lượng trong tay để xoay tua.

Mặc dù phải đối mặt rất nhiều khó khăn trong chuyến làm khách tới sân Lạch Tray, nhưng người hâm mộ xứ Nghệ vẫn hy vọng thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ vượt qua được những khó khăn, thử thách này để có được một kết quả tốt trước đội chủ nhà Câu lạc bộ Hải Phòng.