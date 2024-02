Chân sút quê lúa và bàn thắng đầu tiên cho Sông Lam Nghệ An tại V.League

Màn ăn mừng của Phan Xuân Đại sau khi ghi bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An tại trận đấu thuộc vòng 9. Ảnh: Chung Lê

Cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Bình Định tại vòng 9 V.League 2023/24 mới là lần đầu tiên trong màu giải này Phan Xuân Đại được huấn luyện viên Phan Như Thuật bố trí chơi trong đội hình xuất phát.

Không phụ lòng tin của ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ, tiền đạo sinh năm 2003 đã thể hiện tinh thần thi đấu rực lửa, giàu khát khao. Với sở trường là tốc độ, dám đưa ra những pha xử lý đột biến, Xuân Đại đã không ít lần gây nên nhiều khó khăn cho hậu vệ Bình Định.

Tại trận đấu thuộc vòng 9 V.League 2023/24, huấn luyện viên Phan Như Thuật xếp Xuân Đại đá cặp cùng Olaha trên hàng công. Trong đó, cầu thủ sinh năm 2003 được bố trí chơi như một tiền đạo cắm, còn Olaha có thiên hướng lùi thấp để thu hút hậu vệ đối phương.

Cách chơi này đã phát huy được sở trường, thế mạnh của Xuân Đại. Không ít lần tiền đạo gốc Yên Thành đã thể hiện được sự nhạy cảm trong khả năng chạy chỗ, tận dụng khoảng trống thông minh, phát huy lợi thế về tốc độ, thể hình để loại bỏ hàng thủ đối phương. Những đường chọc khe, chuyền bóng điểm rơi của Olaha và các đồng đội đều được chân sút sinh năm 2003 tiếp nhận hợp lý, từ đó tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm lên cầu môn của Bình Định.

Dấu ấn đậm nét nhất mà Xuân Đại tạo được chính là bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Sông Lam Nghệ An trong trận đấu thuộc vòng 9. Bằng nhãn quan, tiền đạo mang áo số 21 thực hiện pha chạy chỗ hợp lý, đón đường chuyền bóng từ tiền vệ Văn Việt, rồi sử dụng tốc độ, khả năng càn lướt để loại bỏ hậu vệ đối phương, trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc, hạ gục thủ thành Mạnh Cường, nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Sông Lam Nghệ An. Đây cũng chính là bàn thắng đầu tiên của Xuân Đại cho Sông Lam Nghệ An trong mùa giải năm nay.

Phan Xuân Đại được đôn lên thi đấu ở đội 1 từ năm 2021. Ảnh: Chung Lê

Sau trận đấu, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã không tiếc lời khen dành cho cậu học trò quê lúa. “Xuân Đại là tiền đạo sở hữu tốc độ, có tư duy, khá nhạy cảm trong khâu ghi bàn. Đặc biệt cậu ấy đã thể hiện được tinh thần thi đấu máu lửa, giàu khát khao và chơi bóng đầy tự tin. Đây là điểm mạnh giúp Xuân Đại chiếm được niềm tin từ ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An. Tôi mong cậu ấy sẽ giữ được phong độ để ghi thêm nhiều bàn thắng cho đội nhà trong mùa giải này và sớm trở thành mắt xích quan trọng tại Sông Lam Nghệ An”, huấn luyện viên Phan Như Thuật chia sẻ.

Với những thế mạnh có được Phan Xuân Đại đang dần chiếm được lòng tin từ ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Tại mùa giải năm nay, Phan Xuân Đại đã được ra sân 6 lần. Tuy nhiên, trong 2 vòng đấu gần nhất tiền đạo mang áo số 21 mới được thi đấu trong đội hình xuất phát. Để có được chỗ đứng vững chắc trong đội hình đội bóng xứ Nghệ, Xuân Đại cần phải trau dồi thêm kinh nghiệm và nhạy bén hơn việc chớp thời cơ để ghi bàn.

“Thực ra năm nay đội hình của Sông Lam Nghệ An khá non trẻ, nên để không phụ lòng cổ động viên, cũng như ban huấn luyện, chúng tôi cần phải cố gắng rất nhiều. Các trận đấu phía trước sẽ rất khó khăn cho Sông Lam Nghệ An, mong khán giả sẽ không quay lưng với đội nhà và tiếp tục cổ vũ cho chúng tôi để toàn đội luôn có được sự tự tin để thi đấu. Bản thân sẽ luôn nỗ lực, chơi bóng nhiệt huyết để giúp Sông Lam Nghệ An đạt thành tích quả khả quan trong chặng đường còn lại của mùa giải”. Tiền đạo trẻ Phan Xuân Đại

Nguyên nhân dẫn đến Xuân Đại chưa tạo được dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ là bởi chân sút này thường xuyên phải đối diện với tình trạng chấn thương. Hy vọng trong chặng đường tiếp theo của sự nghiệp may mắn sẽ mỉm cười với Xuân Đại để anh có thể tỏa sáng trong đội hình Sông Lam Nghệ An.