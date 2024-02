Sông Lam Nghệ An nhận thất bại trong ngày sinh nhật câu lạc bộ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sông Lam Nghệ An đã phải nhận thất bại 0-1 trước Công an Hà Nội trong trận đấu thuộc vòng 10 V.League 2023/24 diễn ra trên sân Vinh. Đáng chú ý, trận thua này đúng vào ngày Câu lạc bộ xứ Nghệ tổ chức đón sinh nhật lần thứ 45.

Sức trẻ của các cầu thủ xứ Nghệ không thể thắng được hàng loạt ngôi sao bên phía Công An Hà Nội. Ảnh: Chung Lê

Tại vòng đấu thứ 9, Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng đầy thuyết phục trước Bình Định (đội bóng đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng V.League). Điều này cho thấy đội bóng đá trẻ xứ Nghệ không dễ bị bắt nạt như nhiều người nghĩ. Vì thế, khi bước vào vòng 10, được thi đấu trên sân Vinh, nhiều cổ động viên đội nhà đặt kỳ vọng về một kết quả khả quan cho Sông Lam Nghệ An.

Dẫu vậy, điều đó không hề dễ dàng, bởi Công an Hà Nội sở hữu hàng loạt binh hùng tướng mạnh. Cụ thể, đứng trong khung gỗ đội bóng ngành Công an có thủ thành số 1 Đội tuyển Việt Nam Filip Nguyễn; và các ngôi sao khác như: Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Jeferson, Quang Hải, Văn Thanh, Geovane…

Bên kia chiến tuyến, khán giả xứ Nghệ đặt hy vọng lớn về một chiến thắng tiếp theo cho đội nhà khi Sông Lam Nghệ An sở hữu lực lượng mạnh nhất. Đặc biệt, huấn luyện viên Kiatisuk đã có chuỗi 4 trận thua liên tiếp tại sân Vinh. Đây là điểm tựa tinh thần để thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật mơ về 3 điểm trọn vẹn sẽ ở lại sân Vinh trong ngày Sông Lam Nghệ An kỷ niệm 45 năm thành lập câu lạc bộ.

Cũng giống như trận thắng Bình Định ở vòng đấu trước, đội bóng xứ Nghệ tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-4-2 để tiếp đón Công an Hà Nội. Trong đó, vị trí thủ môn được đảm nhận bởi Văn Việt; các hậu vệ gồm: Đình Hoàng, Văn Thành, Mario Zebic, Vương Văn Huy; Bá Quyền, Văn Lắm, Mạnh Quỳnh, Văn Việt được bố trí chơi ở hàng tiền vệ; Olaha và Xuân Đại sẽ sát cánh cùng nhau trên hàng công của đội chủ sân Vinh.

Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, nên ngay khi tiếng còi khai cuộc được vang lên, cả hai đội đã không ngần ngại tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An mới là đội bóng sở hữu cơ hội rõ ràng đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 3, Đình Hoàng có pha đi bóng xuống đáy biên phải rồi trả ngược vào trong cho Olaha. Tuy nhiên, từ khoảng cách hơn 10m đội trưởng của đội bóng xứ Nghệ đã sút bóng chệch khung thành Filip Nguyễn.

Phan Xuân Đại thi đấu đầy nỗ lực, nhưng trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ tiền đạo này đã không thể mang đến bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Như thường lệ, Olaha vẫn là trung tâm trên hàng công đội chủ nhà. Hầu như các đường lên bóng của Sông Lam Nghệ An đều qua chân của tiền đạo Nigeria. Và với kỹ thuật, tốc độ của Đội trưởng đội bóng xứ Nghệ đã không ít lần gây khó khăn cho hàng thủ Công an Hà Nội. Phút thứ 8, trong tình huống phản công, Olaha thực hiện đường chọc khe hợp lý cho Xuân Đại, nhưng tiền đạo sinh năm 2003 đã không thể vượt qua được hậu vệ cuối cùng của đội khách.

Sau những phút đầu chơi chủ động, Sông Lam Nghệ An dần đánh mất thế trận. Công an Hà Nội với những ngôi sao trong đội hình đã tổ chức được nhiều đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Sông Lam Nghệ An. Phút 17, từ pha tạt bóng của đồng đội vào giữa vòng cấm đội chủ nhà, Bùi Hoàng Việt Anh bật cao đánh đầu hiểm hóc, nhưng thủ thành Văn Việt đã chơi xuất sắc đẩy bóng chịu phạt góc.

Những phút cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Công an Hà Nội gia tăng sức ép và tạo ra nhiều pha hãm thành sắc nét trước khung thành của Văn Việt. Phút 40, từ đường lên bóng chớp nhoáng, Văn Thanh có cơ hội đối mặt với thủ môn Sông Lam Nghệ An, nhưng cú ra chân của tiền vệ này đã không thể đánh bại được Văn Việt.

Olaha vẫn là linh hồn trên hàng công của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Phan Như Thuật quyết định thay đổi nhân sự. Quang Vinh, Ngô Văn Lương được vào sân để thế chỗ Văn Lắm và Xuân Đại. Tuy nhiên, sự thay đổi người trên vẫn chưa mang lại hiệu quả trong cách chơi tấn công cho đội bóng xứ Nghệ. Ngược lại, vào phút 50, Công an Hà Nội còn sở hữu tình huống khá nguy hiểm trước vòng cấm địa của Sông Lam Nghệ An. Văn Thanh đi bóng tốc độ rồi tung cú sút trái phá, nhưng thủ môn Văn Việt đã phản xạ xuất thần để cản phá thành công.

Chủ động chơi phòng ngự, nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn tạo ra được một số tình huống phản công khá chất lượng. Phút 62, từ đường chuyền của Olaha, Quang Vinh xoay sở hợp lý trong vòng cấm địa đối phương rồi tung cú dứt điểm chìm, nhưng do lực nhẹ nên không thể đánh bại được Filip Nguyễn.

Khi mà bầu không khí trên sân Vinh dần nóng trở lại với các tình huống lên bóng của đội chủ nhà, thì bất ngờ Công an Hà Nội có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Bùi Hoàng Việt Anh có bóng trong vòng cấm địa đối phương, cầu thủ sinh năm 1999 xử lý bóng gọn gẽ trước khi tung cú vẩy má ngoài điệu nghệ làm tung lưới Văn Việt.

Sau khi bị dẫn bàn, huấn luyện viên Phan Như Thuật quyết định tung Đinh Xuân Tiến, Success và Ngô Văn Bắc vào sân để thay cho Bá Quyền, Mạnh Quỳnh, Đình Hoàng. Tuy nhiên, sự thay đổi người này không phát huy được tác dụng. Và tỷ số 1-0 nghiêng về Công an Hà Nội là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Ngày 27/2, Sông Lam Nghệ An sẽ hành quân đến sân Lạch Tray để gặp chủ nhà Hải Phòng.