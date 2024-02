Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu cống hiến trong trận khai màn Xuân Giáp Thìn

Dịp này, phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An – ông Phan Như Thuật.

Màn ăn mừng của các cầu thủ Sông Lam. Ảnh: Chung Lê

P.V: Xin ông cho biết, sau quãng nghỉ gần 2 tháng, Sông Lam Nghệ An đã có sự chuẩn bị như thế nào cho những trận đấu trong năm 2024?

HLV Phan Như Thuật: Trải qua 8 vòng đấu đầu tiên của V.League 2023/24, hiện Sông Lam Nghệ An đang có được 9 điểm và tạm xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Những trận đấu đã qua đội đã thi đấu đầy quyết tâm và giành được 2 chiến thắng, 3 hòa và để thua 3 trận. Tuy nhiên, tại một số trận đấu chúng tôi đã để mất điểm rất đáng tiếc. Vì vậy sau khi V.League tạm nghỉ gần 2 tháng, Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An đã ngồi lại và tìm ra những hạn chế, thiếu sót của đội, từ đó xây dựng phương án tập luyện cho các cầu thủ. Chúng tôi mổ xẻ rất kỹ từng lỗi của các cá nhân từ đó có cách thức để sửa sai cho họ. Ban huấn luyện mong muốn các cầu thủ trẻ sẽ sớm trưởng thành qua đó giúp Sông Lam Nghệ An thi đấu thành công hơn.

Trọng Hoàng chia tay Sông Lam Nghệ An sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Ảnh: Chung Lê

P.V: Chia tay Trọng Hoàng ảnh hưởng như thế nào tới Sông Lam Nghệ An. Huấn luyện viên Phan Như Thuật đã làm gì để khắc phục điều này?

HLV Phan Như Thuật: Không cần phải bàn cãi về tài năng của Trọng Hoàng. Bên cạnh năng lực chuyên môn đây còn là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất hiện nay của bóng đá Việt Nam. Tại Sông Lam Nghệ An, Trọng Hoàng được xem là chỗ dựa rất lớn về mặt tinh thần cho các đàn em. Nên khi cậu ấy chia tay Sông Lam Nghệ An, các cầu thủ ít nhiều gặp đôi chút xao động về mặt tư tưởng. Tuy nhiên, ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An đã nắm bắt được điều đó và chia sẻ với toàn đội rằng, khi Trọng Hoàng ra đi sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ khác được thể hiện mình, các bạn sẽ được ra sân nhiều hơn, qua đó sẽ sớm trưởng thành. Vì vậy sau khi được giải tỏa tâm lý, toàn đội đang nỗ lực tập luyện và cùng quyết tâm cho những trận đấu phía trước.

Những nhân tố thi đấu nổi bật tại U19 Sông Lam Nghệ An sẽ có cơ hội lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Phan Như Thuật. Ảnh: Sỹ Hiếu

P.V: Sau khi chia tay một số cầu thủ, hiện quân số của Sông Lam Nghệ An chỉ còn lại 27 vận động viên. Ông có thể hé mở kế hoạch bổ sung nhân sự sắp tới cho Sông Lam Nghệ An?

HLV Phan Như Thuật: Sau khi chia tay Trọng Hoàng, Bùi Đình Châu và Hồ Khắc Lương phải nghỉ dài hạn do chấn thương, hiện tại Sông Lam Nghệ An chỉ còn 27 cầu thủ. Theo điều lệ Giải Vô địch Bóng đá Quốc gia 2023/24, thì mỗi đội được đăng ký 30 cầu thủ. Vì vậy sau vòng 11, khi các đội tham gia V.League được thay thế, bổ sung nhân sự thì chúng tôi sẽ xin phép ý kiến lãnh đạo câu lạc bộ để đôn 3 cầu thủ từ tuyến trẻ lên đội 1. Điểm ngắm của tôi vẫn là những cầu thủ còn lại tại U21 Sông Lam Nghệ An. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ theo dõi để tuyển chọn một số nhân tố nổi trội tại đội U19 Sông Lam Nghệ An đang tham gia Giải U19 Quốc gia 2024. Dựa trên lực lượng Sông Lam Nghệ An hiện có, tôi sẽ ưu tiên tuyển chọn các cầu thủ cho hàng phòng ngự. Bởi hiện tại sau khi Trọng Hoàng rời đi, Hồ Khắc Lương chấn thương, hàng thủ của Sông Lam Nghệ An đang khá mỏng. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ tìm một gương mặt nổi bật có khả năng chơi tấn công tốt từ U19 Sông Lam Nghệ An.

Đinh Xuân Tiến vừa được trở lại đội 1 SLNA. Ảnh: Chung Lê

P.V: Hiện Đinh Xuân Tiến đã trở lại đội 1, điều đó mang đến những thuận lợi như thế nào cho Sông Lam Nghệ An?

HLV Phan Như Thuật: Trải qua thời gian kỷ luật, hiện Đinh Xuân Tiến đang cho thấy nhiều điểm tích cực trong sinh hoạt, cũng như tập luyện. Cậu ấy đang rất nỗ lực để tìm lại hình ảnh của chính mình. Xuân Tiến là cầu thủ có chuyên môn tốt, vì vậy khi trở lại sẽ giúp cho hàng công Sông Lam Nghệ An có thêm phương án để tiếp cận khung thành đối phương. Tuy nhiên, Tiến cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa để tạo niềm tin từ ban huấn luyện đội bóng.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật. Ảnh: Đức Anh

P.V: Bước đến trận đấu đầu tiên của năm mới 2024, Sông Lam Nghệ An đặt quyết tâm như thế nào?

HLV Phan Như Thuật: 8 vòng đấu đã qua, Sông Lam Nghệ An luôn luôn thể hiện tinh thần quyết tâm rất lớn. Bước đến trận đấu khai xuân Giáp Thìn, trận đấu được tổ chức trên sân Vinh, tôi yêu cầu toàn đội sẽ chơi bóng tự tin, thi đấu cống hiến, chiến đấu hết mình, cố gắng mang về kết quả tốt nhất dành tặng người hâm mộ xứ Nghệ.

Success sẽ không thể ra sân trong trận gặp Bình Định. Ảnh: Chung Lê

P.V: Ở trận đấu này Sông Lam Nghệ An có gặp bất lợi gì về nhân sự?

HLV Phan Như Thuật: Tiếp đón Bình Định, Sông Lam Nghệ An sẽ không có được sự phục vụ của ngoại binh Success, do cầu thủ này đã phải nhận 3 thẻ phạt. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến lối chơi tấn công của Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã có được phương án để bù đắp vào vị trí này. Bên cạnh đó, Trần Nam Hải cũng đang dính phải chấn thương, vì thế không thể thi đấu ở vòng 9.

P.V: Ông có đánh giá gì về đối thủ của Sông Lam Nghệ An trong trận đấu đầu tiên của năm mới 2024?

HLV Phan Như Thuật: Bình Định là đội bóng mạnh ở V.League. Câu lạc bộ này sở hữu lối chơi đầy tính kỷ luật và rất hiệu quả trong việc áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công. Bên cạnh đó, lực lượng của đội bóng này có chuyên môn khá đồng đều và giàu kinh nghiệm. Đặc biệt 2 ngoại binh trên hàng công chơi khá ăn ý. Trải qua 8 vòng đấu Bình Định đang thể hiện phong độ rất cao. Điều đó sẽ mang đến những thử thách không nhỏ cho Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng, trải qua gần 2 tháng V.League tạm nghỉ thì khi quay lại đội bóng nào bắt nhịp tốt hơn đội đó sẽ gặp nhiều thuận lợi. Sông Lam Nghệ An đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, tôi tin các học trò sẽ có được sự tự tin cao, để thi đấu hiệu quả trong trận đấu khai Xuân Giáp Thìn.

P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!