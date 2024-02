Huấn luyện viên Phan Như Thuật hài lòng với màn thể hiện của các học trò trong trận gặp Bình Định

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Huấn luyện viên Phan Như Thuật và ban huấn luyện SLNA. Ảnh: Chung Lê

Mở lời trong buổi họp báo sau trận đấu huấn luyện viên Phan Như Thuật không quên khi gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên sau chiến thắng đầu tiên trong năm mới Giáp Thìn của Sông Lam Nghệ An.

“Tôi xin cảm ơn tất cả các cổ động viên đã đến cổ vũ cho Sông Lam Nghệ An. Đó là niềm khích lệ rất lớn đối với toàn đội. Và chiến thắng này là sự tri ân của các cầu thủ dành cho các cổ động viên đội nhà” - huấn luyện viên Phan Như Thuật chia sẻ.

Ở trận đấu này, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã thể hiện tinh thần thi đấu nhiệt huyết đúng với bản sắc bóng đá xứ Nghệ.

“Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò trong trận đấu này. Tất cả các cầu thủ vào sân với sự đoàn kết, niềm khát khao và rất tự tin, đó là chìa khoá giúp Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng khi đối đầu với đội bóng đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng".

Olaha lần đầu được mang băng đội trưởng của đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Chung Lê

Cũng trong trận đấu này, chiếc băng đội trưởng đã được trao cho Olaha. Ông Thuật chia sẻ lý do để đưa ra quyết định này: “Olaha đã cống hiến rất nhiều năm cho Sông Lam Nghệ An. Cậu ấy rất mẫu mực trong sinh hoạt cũng như thi đấu, chính vì thế tôi nghĩ Olaha xứng đáng khi được trao băng đội trưởng của đội bóng”.

Nhà cầm quân xứ Nghệ nói thêm: “Ở trận này Olaha không ghi bàn nhưng thi đấu nhiệt tình và từ tinh thần đó đã kéo toàn đội thi đấu tốt hơn”.

Nét nổi bật trong chiến thắng của đội bóng xứ Nghệ tại vòng 9 là đội bóng đã thay đổi sơ đồ đội hình quen thuộc từ 3-5-2 sang 4-4-2. Điều đó đã giúp đội bóng xứ Nghệ chơi đa dạng và khiến đối thủ khó bắt bài hơn.

Nói về lý do thay đổi chiến thuật, Huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An chia sẻ: “Trong thời gian nghỉ tôi đã nghiên cứu và quyết định thay đổi sơ đồ đội hình để phù hợp hơn với nhân sự hiện tại của đội bóng. Và điều đó đã giúp Sông Lam Nghệ An chơi tấn công cũng như phòng ngự tốt hơn ở cuộc tiếp đón Bình Định trên sân Vinh”./.