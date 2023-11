Sông Lam Nghệ An - 'Vũ khí' Olaha kiến tạo và tuyến 2 dứt điểm

Tất nhiên, vũ khí truyền thống của đội bóng Thành Vinh lâu nay trước hết là ý chí vượt khó, càng khó càng vươn lên mạnh mẽ. Hơn nữa, lứa cầu thủ trẻ vừa được đôn lên và tin dùng của Sông Lam Nghệ An không hề là những người “trẻ người non dạ” bởi ở cấp độ câu lạc bộ và các đội tuyển trẻ, nhiều gương mặt này từng được tin dùng ở nhiều giải đấu trong và ngoài nước. Ban Huấn luyện hiện tại là một tập thể biết chung tay gánh vác công việc và họ đang cho thấy sự hợp sức này có thể mang lại những kết quả tốt hơn. Vậy nên, vẫn có những cơ sở hy vọng nhen nhóm khi giải đấu đường dài diễn ra.

Success không thể giúp Sông Lam Nghệ An có được kết quả khả quan trước Thanh Hóa. Ảnh: Chung Lê

Ba vòng đấu vừa diễn ra (2 hòa, 1 thua, hiệu số thắng thua 3/5) của Sông Lam Nghệ An chưa nói lên được nhiều điều, nhưng cũng hé lộ một số chi tiết không nên bỏ qua. Trước hết, các đối thủ Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Đông Á Thanh Hóa không hề là đối thủ yếu, thiếu tham vọng. “May” cho Sông Lam Nghệ An là trận gặp Viettel trên sân Vinh không phải nhọc nhằn, khổ sở vì đối thủ vắng chân chuyền đẳng cấp số 1 là Hoàng Đức.

Trận thứ 2 trên sân khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, chủ nhà cũng vắng một ngoại binh. Nhưng trận đấu trên sân khách Thanh Hóa thì Đình Hoàng và đồng đội bất lợi hoàn toàn khi đội quân của ông Popov hừng hực khí thế ở 2 trận đầu nhưng chỉ có được kết quả hòa đáng tiếc (chay trối chết trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-2, hòa chấp nhận được trước Viettel 1-1) và trận gặp Sông Lam Nghệ An là cơ hội không thể tốt hơn để họ chứng minh thực lực và tham vọng đặt ra.

Nội tình Sông Lam Nghệ An 3 trận đầu cũng có vấn đề riêng, khi đàn anh Trọng Hoàng chấn thương tái phát chưa hồi phục, ngoại binh thứ 3 chỉ đến trận gặp Đông Á Thanh Hóa mới được vào sân trong sự vội vã, chưa thực sự bắt nhịp với lối chơi ở đội bóng mới. Trong bối cảnh nội bộ và trước đối thủ như vừa nêu, Sông Lam Nghệ An đã chơi thăng hoa, mạch lạc ở 2 trận đầu và xứng đáng có kết quả hơn 1 trận hòa, nhưng trận thứ 3 thì mọi yếu kém đã bộc lộ rõ rệt, tương tự như những gì Hoàng Anh Gia Lai để thua Quy Nhơn Bình Định cùng tỷ số 1-3 như những gì được dự báo từ trước.

Trước Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, dàn trẻ cùng ngoại binh Sông Lam Nghệ An đã không hề ngán ngại, non nớt mà trái lại biết chủ động cầm bóng chắc, phòng ngự kín kẽ và tấn công mạch lạc khi cơ hội phản công mở ra. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 trận mở màn là tình huống phản công xuất sắc, sở trường với tốc độ của Olaha, sự xâm nhập mau lẹ từ tuyến 2 của Mạnh Quỳnh để cầu thủ trẻ này ghi bàn thắng mở hàng thực sự đẹp mắt, tạo sự tin cậy, phấn chấn cho toàn đội. Bàn thắng thứ 2 của Sông Lam Nghệ An trong trận đấu trên sân khách Hà Tĩnh cũng xuất phát từ pha đánh phủ đầu của đội khách từ cánh phải, từ cú sút bật cột xa của Olaha để cầu thủ trẻ Văn Bách từ tuyến 2 lao xuống đá bồi thành công. Cần nói thêm, bàn thắng duy nhất của Sông Lam Nghệ An trong trận thua Đông Á Thanh Hóa cũng do công kiến tạo của Olaha, để Xuân Tiến từ tuyến 2 tạo siêu phẩm rất đáng nhớ. Olaha chính là ngoại binh đã tạo được sự đột biến trong lối chơi, liên tiếp kiến tạo cả 3 bàn thắng cho đội nhà, và anh xứng đáng có hơn một bàn thắng nếu xà ngang, cột dọc không từ chối một cách nghiệt ngã. Phải chăng, “vũ khí” của Sông Lam Nghệ An là Olaha tạo đột biến, kiến tạo và tuyến 2 dứt điểm ăn bàn? Nhưng xem ra chừng đó là chưa/không đủ, bởi tiếc rằng…

Tiếc rằng, dàn trẻ và ngoại binh Sông Lam Nghệ An không đủ sức phá toang hàng thủ Viettel trong một trận đấu không ít cơ hội mở ra. Tiếc rằng, khi Bá Quyền rời vị trí tiền vệ trụ, khi Khắc Lương dính chấn thương nặng, Văn Việt đã không thể giữ trọn mành lưới trước quái kiệt Thanh Trung ở phút bù giờ đáng tiếc trong trận hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tiếc rằng, chấn thương đã khiến đội hình trẻ mới chỉ 3 trận đã phải thay đổi liên tục, để rồi áp lực khiến cả Đình Hoàng lẫn Văn Việt đều mắc lỗi nặng, không chỉ một lần. Cũng lần đầu tiên kể từ khi Như Thuật cầm quân, trận gặp Đông Á Thanh Hóa cho thấy ban huấn luyện bất lực thực sự, thấp tay trước đối thủ sừng sỏ, kể cả khi thế trận tưởng như đảo chiều sau bàn gỡ của Xuân Tiến.

Có những điều phải có thì gian trả lời và cũng có những điều không ai có thể trả lời được. Trọng Hoàng trở lại tới đây có thể là một giải pháp tốt cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Quãng nghỉ sau vòng 3 có thể đưa Ngô Văn Lương trở lại làm dày hàng công. Nhưng ai là trung vệ đá cặp tốt nhất cùng ngoại binh Zebic vẫn là câu hỏi khó, bởi Văn Thành đang bị treo giò 2 trận và cũng không phải là tin cậy nhất, Nguyên Hoàng còn non, trong khi giải pháp rút Bá Quyền hay Nam Hải về lại tạo ra lỗ hổng ở tuyến giữa? Nếu có thể yên tâm với Olaha khi cho phép ngoại binh này chơi rộng, lôi kéo đối phương và thể hiện tài năng kiến tạo như đã thấy thì Success sẽ hòa nhập ra sao tới đây vẫn là điều… bí hiểm?

Cầu thủ trẻ nói chung không/chưa ổn định vì nhiều lý do, như Văn Bách là một ví dụ. Đáng nói nhất là sau một mùa giải nhiều cống hiến, Xuân Tiến gần đây chỉ chơi vài chục phút trong một trận đấu dù anh đầy cố gắng. Vậy nên, hy vọng sau quãng nghỉ vàng hiện tại, Sông Lam Nghệ An lấy lại được sức bật ban đầu, nội, ngoại binh thực sự ăn ý và quyết tâm hơn, để ít nhất tìm được hơn một trận thắng làm vốn cho chặng đường dài. Khi và chỉ khi đó, đội bóng Thành Vinh mới thoát được sức ỳ của tình trạng khởi đầu chậm, của việc bị đè nặng ở cuối bảng, để thoát đi, vượt lên, ra khỏi “nhóm chống xuống hạng” không hề mong muốn./.