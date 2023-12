Thông báo về việc nhận văn bản chuyển quyền sử dụng đất

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tên tôi là: Cao Tiến Cảnh, sinh ngày: 02/11/1957; CCCD số: 040057018241; Cấp ngày: 10/08/2021.

Vợ là: Hoàng Thị Pháp, sinh ngày: 07/10/ 1958; CCCD số: 040158014259; Cấp ngày: 10/08/2021.

Địa chỉ: xóm Đồng Tâm, xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Gia đình tôi được chuyển nhượng giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (QSDĐ) có số phát hành: I 05745 vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ: 115 QSDĐ/11 QĐUB ngày 03/03/1996 do Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương cấp mang tên: Lê Thị Túy, số thửa 134, tờ bản đồ số 5, diện tích 1460m2, trong đó đất ở 300 m2; 1160 m2 đất vườn.

Sau khi biến động số thửa 111, tờ bản đồ số 2 , diện tích 19.508m2, trong đó 300m2 đất ở 16.508m2 đất trồng cây lâu năm; Địa chỉ: xóm Đồng Tân, xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Đến năm 2007, bà Lê Thị Túy chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Cao Tiến Cảnh và bà Hoàng Thị Pháp, đến năm 2009 bà Lê Thị Túy chết, bà có 3 người con đã lấy chồng, ở 3 địa chỉ khác nhau.

Từ năm 2007, bà Lê Thị Túy chuyển quyền sử dụng đất cho gia đình tôi, từ đó đến nay không có ý kiến về các con của bà Lê Thị Túy, hiện nay gia đình tôi xin thông báo: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này lên Báo Nghệ An, nếu ai có khiếu nại gì xin gửi đơn về Ủy ban nhân dân xã Ngọc Sơn (Đô Lương), để được xem xét và giải quyết. Sau thời gian trên, nếu không ai có tố cáo khiếu nại gì, gia đình tôi kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương và Phòng đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Đô Lương tiến hành thủ tục hủy bỏ quyền sử dụng đất mang tên bà Lê Thị Túy (Địa chỉ: xóm 1, xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), nay là xóm Đồng Tâm, xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đồng thời xin tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình tôi là Cao Tiến Cảnh và Hoàng Thị Pháp theo quy định của pháp luật.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.