Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với đoàn công tác Thông tấn xã Việt Nam

Chiều 16/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An có buổi làm việc với Đoàn công tác Thông tấn xã Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Tôn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Ngô Đức Kiên - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Đoàn công tác Thông tấn xã Việt Nam có các đồng chí: Vũ Việt Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban thuộc Thông tấn xã Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã thông tin khái quát về điều kiện tự nhiên, xã hội, cũng như kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2023; đồng thời nhấn mạnh, để đạt được những kết quả đó có đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí nói chung và Thông tấn xã Việt Nam nói riêng.

Trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của Thông tấn xã Việt Nam, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh trong nhiều năm qua, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An luôn đồng hành cùng địa phương trong công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống, xã hội của tỉnh, nhất là các thông tin mang tính định hướng dư luận xã hội, phản bác những thông tin sai lệch, thể hiện là "cánh chim đầu đàn" của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng hành của Thông tấn xã Việt Nam trong công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, đặc biệt là triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tỉnh Nghệ An cũng mong muốn Thông tấn xã Việt Nam phối hợp, quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ các cơ quan báo chí của tỉnh đổi mới nội dung và hình thức, cách thức sản xuất nội dung, nâng cao chất lượng các chương trình, ấn phẩm báo chí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội để cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An sẵn sàng phối hợp, hợp tác cùng Thông tấn xã Việt Nam trong việc cung cấp thông tin; tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên báo chí, trong đó có phóng viên thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An tác nghiệp, góp phần cùng với địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang chúc mừng những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An những năm qua; đồng thời cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ Thông tấn xã Việt Nam, nhất là cơ quan thường trú tại tỉnh làm việc và tác nghiệp hiệu quả, góp phần quảng bá chính xác, kịp thời hình ảnh của Nghệ An trên các kênh thông tin của Thông tấn xã Việt Nam.

Nhấn mạnh Nghệ An là địa bàn trọng điểm trong công tác thông tin, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang cho biết, Thông tấn xã Việt Nam đã chỉ đạo cán bộ, phóng viên đồng hành cùng tỉnh để kịp thời phản ánh thông tin chính xác, kịp thời; đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái; cung cấp thông tin chính thống tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Nghệ An để người dân trong và ngoài nước tiếp cận được thông tin chính xác nhất.

Giới thiệu hoạt động của Thông tấn xã Việt Nam, trong thời gian tới, đồng chí Vũ Việt Trang cho biết, dựa trên tiềm năng của mỗi bên, Thông tấn xã Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh để tiếp tục quảng bá hình ảnh, con người, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trên các kênh thông tin của cơ quan, đặc biệt là tuyên truyền các sự kiện lớn, định hướng dư luận xã hội, phản bác các thông tin sai trái. Đồng thời tiếp tục mong muốn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh đối với Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An.

Trao đổi những nội dung hợp tác của tỉnh Nghệ An với Thông tấn xã Việt Nam trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Thu Hường mong muốn Thông tấn xã Việt Nam tăng cường thông tin những vấn đề khó, nhạy cảm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Dựa trên lợi thế của mình, Thông tấn xã Việt Nam có thể tập trung thông tin tuyên truyền về đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đấu tranh, phản bác với các thông tin xấu, sai trái. Bên cạnh đó, mong muốn Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam trên địa bàn tỉnh chủ động, kịp thời, phối hợp tốt hơn với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Nghệ An trong tuyên truyền những sự kiện, vấn đề nóng, kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Thu Hường cũng mong Thông tấn xã Việt Nam quan tâm các hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn tỉnh để lan toả các giá trị tốt đẹp của Thông tấn xã Việt Nam; Chia sẻ, hỗ trợ, trao đổi các kinh nghiệm về cách thức, kiến thức, kỹ năng làm báo hiện đại, đặc biệt sử dụng các nền tảng số cho các cơ quan báo chí của tỉnh để tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.