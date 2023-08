Tổng thống Belarus nêu lý do triển khai vũ khí hạt nhân

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Người đứng đầu nhà nước Belarus nêu quan điểm trên tại Hội nghị An ninh quốc tế Moskva lần thứ XI. Ảnh: AP

“Với chủ trương nhất quán ủng hộ việc đảm bảo hòa bình và an ninh, thực hiện các nghĩa vụ quốc tế đã cam kết trước đây, Cộng hòa Belarus cùng với các đối tác, cũng như trong khuôn khổ nhà nước Liên minh Belarus và Nga, đang tập trung tối đa nỗ lực để tăng cường hợp tác chống lại các thách thức và mối đe dọa xuyên quốc gia có tính chất khác nhau. Việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Belarus là động thái phản ứng thích hợp của chúng tôi đối với tiến trình quân sự hóa gấp rút ở Đông Âu và sự gia tăng hoạt động quân sự của Mỹ và NATO" - cơ quan báo chí của nhà lãnh đạo Belarus trích dẫn lời phát biểu tại hội nghị của ông Lukashenko.

Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh rằng, việc triển khai vũ khí hạt nhân nói trên không vô hiệu hóa các sáng kiến hòa bình do phía Belarus đưa ra nhằm tái khởi động cuộc đối thoại về an ninh châu Âu và an ninh toàn cầu trên cơ sở bình đẳng vì lợi ích của cả hành tinh./.