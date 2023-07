Tuyển nữ Philippines tạo địa chấn tại World Cup 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đội tuyển nữ Philippines gây địa chấn khi đánh bại chủ nhà New Zealand 1-0, qua đó tạo dấu mốc lịch sử cho bóng đá nước này tại đấu trường World Cup.

Hôm nay 25/7, đội chủ nhà New Zealand bước vào trận đấu gặp đội tuyển nữ Philippines tại bảng A, World Cup nữ 2022. Với rất nhiều lợi thế, đội chủ nhà dồn quân lên để áp đặt lối chơi đối thủ. Nhưng khi mà chưa thể tạo ra cơ hội rõ rệt nào, đội tuyển nữ New Zealand đã nhận trái đắng vì lơ là phòng thủ.

Bolden mở tỷ số đội tuyển nữ Philippines. Ảnh: FIFA

Phút 24, từ một đường tạt từ cánh, hậu vệ chủ nhà phá bóng không tốt, sau đó bóng được tạt vào và Sarina Bolden tận dụng thời cơ bật lên đánh đầu dũng mãnh khiến thủ môn Victoria Esson không thể cản phá. Đây là bàn thắng đầu tiên của bóng đá nữ Philippines trong lần đầu tiên tham dự World Cup nữ.

Đội chủ nhà New Zealand dồn lên tấn công. Ảnh: FIFA

Những phút tiếp theo, họ đã có cơ hội tốt. Nhưng Jacqui Hand lại xử lý vụng về khiến cơ hội trôi qua. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0.

Hiệp 2 chứng kiến sức ép lớn hơn từ phía chủ nhà. Họ cầm bóng gấp đôi, dứt điểm vượt trội (7 so với 2), và liên tục khiến khung thành đối thủ chao đảo. Phút 65, Jacqui Hand nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội nhưng lại đưa bóng đập cột dọc bật ra. Sau đó không lâu, New Zealand đã ghi bàn nhưng VAR can thiệp và từ chối vì lỗi việt vị của Wilkinson.

Đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á đang tổ chức phòng ngự kín kẽ khiến nữ New Zealand tiếp tục rơi vào thế bế tắc. Ảnh: FIFA

Dù chơi ép sân hoàn toàn, số cơ hội tạo ra so với hiệp một cũng nhiều hơn đáng kể nhưng nữ New Zealand vẫn không sao chọc thủng lưới nữ Philippines. Đến phút cuối cùng, Olivia đệm bóng rất hiểm nhưng bằng một cách nào đó, thủ môn McDaniel vẫn xuất thần bay người đẩy bóng, cứu thua cho nữ Philippines.

Chiến thắng lịch sử của bóng đá Philippines. Ảnh: FIFA

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 dành cho bóng đá nữ Philippines, trước chủ nhà New Zealand. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cô gái Philippines lao vào sân ôm nhau ăn mừng vì chiến thắng lịch sử này./.