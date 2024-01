(Baonghean.vn) - Sau khi giành chiến thắng đậm trước U19 Quảng Nam ở lượt đấu cuối bảng C vòng loại U19 Quốc gia 2024, U19 Sông Lam Nghệ An chính thức bước vào vòng chung kết với vị trí nhất bảng. Trận đấu được diễn ra lúc 13h30 ngày 29/1, tại sân vận động Tự Do Huế.

U19 Sông Lam Nghệ An chính thức giành vé vào vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2024. Ảnh: Sỹ Hiếu

Trước khi bước đến lượt đấu cuối bảng C, vòng loại U19 Quốc gia 2024, U19 Sông Lam Nghệ An xếp ở vị trí nhất bảng, hơn đội kế sau là U19 Huế 2 điểm.

Theo điều lệ giải U19 Quốc gia 2024, 7 đội xếp thứ nhất tại các bảng, 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất ở 7 bảng sẽ giành vào vòng chung kết cùng với đội chủ nhà được đặc cách. Trường hợp đội chủ nhà kết thúc thi đấu tại vòng loại với vị trí trong nhóm 11 đội có thành tích tốt nhất ở 7 bảng nêu trên, thì đội xếp thứ nhì có thành tích tốt tiếp theo sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết.

Như vậy, để chắc suất vào vòng chung kết, U19 Sông Lam Nghệ An phải giành được ít nhất 1 điểm trước U19 Quảng Nam ở lượt đấu cuối bảng C vòng loại U19 Quốc gia 2024. Đây là nhiệm vụ không quá khó khăn với các học trò huấn luyện viên Huy Hoàng. Bởi U19 Quảng Nam không phải là đội bóng được đánh giá cao tại giải đấu lần này. Bằng chứng là họ mới chỉ có 9 điểm và tạm đứng áp chót bảng C. Bên cạnh đó, tại trận đấu lượt đi, U19 Sông Lam Nghệ An cũng đã khẳng định được vị thế cửa trên khi vượt qua U19 Quảng Nam với tỷ số 2-1.

Và sức mạnh của U19 xứ Nghệ được thể hiện ngay khi bóng lăn trên sân vận động Tự Do Huế. U19 Sông Lam Nghệ An sớm làm chủ hoàn toàn trận đấu, với những pha triển khai lên bóng có tính đa dạng khá cao. Với cách chơi đó đã khiến khung thành của U19 Quảng Nam luôn phải rơi vào thế chống đỡ.

Khi hiệp thi đấu thứ nhất trôi qua được hơn 1/3 thời gian, U19 Sông Lam Nghệ An đã giành được lợi thế dẫn điểm. Bàn mở tỷ số được ghi do công của Bùi Thanh Đức. Hậu vệ cánh trái này thực hiện cú sút từ khoảng giữa sân đưa bóng về góc tiếp giáp giữa xà ngang và cột dọc khiến thủ thành của Quảng Nam bất lực. Tỷ số được mở cho U19 Sông Lam Nghệ An.

Cũng trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, U19 Sông Lam Nghệ An với những pha phối hợp nhuần nhuyễn đã ghi thêm 2 bàn nữa do công của Lê Đình Long Vũ và Nguyễn Trọng Sơn.

Bước sang hiệp 2, U19 xứ Nghệ không còn duy trì nhịp độ tấn công cao như trước nhưng với đẳng cấp vượt trội, các học trò của huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn làm cho lưới của Quảng Nam rung thêm lần thứ 4, với cú đúp thuộc về tiền vệ Lê Đình Long Vũ.

Như vậy, sau khi giành được chiến thắng với tỷ số 4-0, U19 Sông Lam Nghệ An khép lại vòng loại U19 Quốc gia 2024 ở vị trí nhất bảng C và chính thức bước đến vòng chung kết.

Vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2024 được tổ chức tại Bình Dương. Dự kiến sẽ có 12 đội tham gia, được chia thành 3 bảng. Các đội ở mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn để chọn ra 2 đội nhất nhì và đội đứng thứ 3 có thành tích xuất sắc để vào chơi vòng tứ kết./.