U19 Sông Lam Nghệ An và cơ hội giành vé vào vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2024

Đội hình xuất phát của U19 SLNA. Ảnh: Sỹ Hiếu

Giành chiến thắng trong trận đấu then chốt

Kết thúc lượt đi tại bảng C vòng loại U19 Quốc gia 2024, U19 Sông Lam Nghệ An giành được 3 trận thắng và 1 trận hòa. SHB Đà Nẵng là đội bóng mà U19 xứ Nghệ buộc phải chia điểm. Như vậy, sau 4 trận đấu tại lượt đi, U19 Sông Lam Nghệ An có được 10 điểm và tạm dẫn đầu bảng C.

Bước đến trận đấu đầu tiên ở lượt về, đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng chỉ phải chạm trán với U19 Quảng Ngãi. Đây là đội bóng yếu nhất tại bảng đấu này. Và không nằm ngoài dự đoán, U19 Sông Lam Nghệ An đã dễ dàng đánh bại U19 Quảng Ngãi với tỷ số 5-0.

Sau khi giành 13 điểm sau 5 lượt đấu, U19 Sông Lam Nghệ An tiến đến trận đấu thứ 2 tại lượt về để gặp U19 SHB Đà Nẵng. Đây là trận đấu then chốt, có tính chất quyết định đến khả năng vượt qua vòng loại của U19 xứ Nghệ. Bởi với số điểm đang có trong tay, U19 SHB Đà Nẵng hoàn toàn có cơ hội để vượt lên chính đối thủ đang đứng đầu bảng - U19 Sông Lam Nghệ An.

Cũng tại cuộc đọ sức ở lượt đi, các học trò huấn luyện viên Huy Hoàng chỉ giành được 1 điểm khi đối đầu với U19 SHB Đà Nẵng. Trên thực tế, đội bóng sông Hàn không sở hữu những cầu thủ quá xuất sắc, nhưng họ đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho giải đấu này. Chính vì vậy, để đánh bại đội bóng này không phải là điều dễ dàng.

Điều đó được thể hiện khi U19 Sông Lam Nghệ An đọ sức với U19 SHB Đà Nẵng tại trận đấu lượt về vòng loại U19 Quốc gia 2024. U19 Sông Lam Nghệ An sớm giành được lợi thế dẫn điểm sau khi Bùi Thanh Đức thực hiện đường chuyền bên cánh trái để Long Vũ xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chính xác làm tung lưới SHB Đà Nẵng. Bàn thắng được tiền vệ sinh năm 2006 ghi ở phút thứ 10 của trận đấu. Dẫu vậy, với tinh thần thi đấu quyết tâm, các cầu thủ chơi bóng có tính kỷ luật cao, phút 25, đội bóng sông Hàn đã đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Phùng Văn Nam có cú đánh đầu chính xác sau tình huống đá phạt cố định của đồng đội, qua đó giúp U19 Sông Lam Nghệ An một lần nữa vươn lên dẫn trước đối thủ.

Hiệp 2 chứng kiến thế trận khá giằng co, và không nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành của 2 bên. Vì vậy, trận đấu đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội bóng xứ Nghệ. Giành được kết quả này, U19 Sông Lam Nghệ An có được 16 điểm, dẫn đầu bảng C, bỏ xa đội bóng xếp sau là U19 Huế tới 5 điểm.

Cơ hội đi tiếp đã rộng mở với U19 Sông Lam Nghệ An

Sau khi thắng U19 SHB Đà Nẵng, U19 Sông Lam Nghệ An đã dần mở được cánh cửa để bước tiếp vào vòng chung kết. Tại 2 trận đấu cuối cùng thuộc vòng loại, U19 Sông Lam Nghệ An cần thêm 1 điểm nữa để chắc chắn có được vị trí nhất bảng C. Bởi đội xếp phía sau là U19 Huế đang có được 11 điểm. Trong đó, U19 Huế gần như sẽ giành được số điểm tối đa trước U19 Quảng Ngãi (đội bóng chưa giành được điểm nào sau 7 trận đấu). U19 Huế sẽ có cơ hội quyết định vận mệnh đi tiếp của mình khi chạm trán với U19 Sông Lam Nghệ An. Nếu ở trận đấu này, U19 Huế giành thắng lợi và U19 Sông Lam Nghệ An tiếp tục để thua U19 Quảng Nam ở lượt đấu cuối, U19 Huế sẽ chính thức bước vào vòng chung kết với vị trí nhất bảng C. Nếu trường hợp đó xảy ra, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ xếp nhì bảng.

Theo điều lệ Giải bóng đá U19 Quốc gia 2024, 7 đội xếp thứ Nhất tại các bảng, 4 đội xếp thứ Nhì có thành tích tốt nhất ở 7 bảng sẽ giành vào vòng chung kết cùng với đội chủ nhà được đặc cách. Trường hợp đội chủ nhà kết thúc thi đấu tại vòng loại với vị trí trong nhóm 11 đội có thành tích tốt nhất ở 7 bảng nêu trên, thì đội xếp thứ Nhì có thành tích tốt tiếp theo sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết. Căn cứ theo điều lệ và thành tích mà các đội đang nắm giữ tại 7 bảng còn lại, có thể thấy, nếu đội chủ nhà Bình Dương giữ được vị trí thứ nhất hoặc nhì tại bảng F sau khi kết thúc vòng loại, U19 Sông Lam Nghệ An dù có về nhì tại bảng C, vẫn nghiễm nhiên có được chiếc vé vào chơi vòng chung kết.

Cơ hội vượt qua vòng loại đã rộng mở với U19 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hiếu

Hiện tại, U19 Bình Dương đang dẫn đầu bảng F, có được 15 điểm, hơn hai đội xếp lần lượt phía sau là U19 Thành phố Hồ Chí Minh và U19 Long An 5 điểm. 3 đội bóng này còn trong tay 2 trận đấu nữa tại vòng loại. Như vậy, U19 Bình Dương chỉ cần 1 điểm nữa là có thể giành được vị trí nhất bảng F.

Với những số liệu nêu trên, cơ hội để U19 Sông Lam Nghệ An vượt qua vòng loại đã gần như rộng mở. Tuy nhiên, nhiều khả năng đội bóng xứ Nghệ sẽ vẫn tiếp tục thi đấu với tinh thần quyết tâm và giành thêm điểm số để tự định đoạt số phận của mình.

Ngày 27/1, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ đối đầu với chủ nhà U19 Huế tại lượt đấu thứ 7 bảng C vòng loại U19 Quốc gia 2024./.