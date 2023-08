V-League 2023: SHB Đà Nẵng chính thức xuống hạng; Vì sao cầu thủ Indonesia bị AFC cấm vẫn dự giải Đông Nam Á?

V-League 2023: SHB Đà Nẵng chính thức xuống hạng

Vòng cuối của cuộc đua trụ hạng V-League 2023 là màn tranh đấu giữa ba đội SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương và Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh. Trong đó, SHB Đà Nẵng là đội bóng có bất lợi nhất khi buộc phải có chiến thắng trước Khánh Hoà và chờ đợi vào kết quả giữa Becamex Bình Dương và Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh.

Các trận đấu đua trụ hạng đều diễn ra ở khung 17 giờ. Trên sân 19/8 của Khánh Hoà, SHB Đà Nẵng thi đấu đầy cố gắng để hy vọng lách qua khe cửa hẹp để ở lại mùa giải năm 2024. Những nỗ lực của thầy trò Huấn luyện viên Phạm Minh Đức được đền đáp bằng chiến thắng 3-1 trước đội chủ nhà, đây là điều kiện cần để SHB Đà Nẵng trụ hạng.

CLB Đà Nẵng xuống chơi ở giải hạng Nhất 2023-2024. Ảnh: CLB ĐN

Trước vòng đấu diễn ra, Becamex Bình Dương và Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh chỉ cần 1 kết quả hoà là hai đội có thể dắt tay nhau trụ hạng. Không nằm ngoài dự đoán, Becamex Bình Dương và Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh cầm hoà nhau với tỷ số 0-0 trên sân Thống Nhất, qua đó đều có được 15 điểm để trụ hạng, hơn đối thủ 1 điểm.

Như vậy, sau 20 năm góp mặt ở giải đấu có nhất của bóng đá Việt Nam, SHB Đà Nẵng đã phải xuống hạng và thi đấu ở hạng Nhất 2024. Đây là kết quả buồn với bóng đá Đà Nẵng và người hâm mộ.

Vì sao cầu thủ Indonesia bị AFC cấm vẫn dự giải Đông Nam Á?

Hậu vệ Komang Teguh của Indonesia vẫn dự giải Đông Nam Á dù bị AFC cấm thi đấu.

Mới đây, U23 Indonesia đã công bố danh sách tham dự giải U23 Đông Nam Á tại Thái Lan. Đa phần những cầu thủ được gọi lên dự giải đấu lần này từng đá SEA Games 32 tại Campuchia cách đây ít tháng. Đáng chú ý, trong danh sách này có cả hậu vệ Komang Teguh, người từng tham gia vào vụ ẩu đả với Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 32 và bị AFC cấm thi đấu 6 trận và nộp phạt 1.000 USD.

Komang Teguh của Indonesia vẫn dự giải Đông Nam Á dù bị AFC cấm thi đấu.

Tuy nhiên theo tờ Bola, AFC chỉ mới ra lệnh cấm nhưng chưa xác định thời gian cụ thể để thi hành án cấm đối với hậu vệ này nên U23 Indonesia vẫn điền tên Komang Teguh vào danh sách dự giải đấu trên đất xứ chùa vàng. Đồng thời, giải đấu lần này không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của AFC nên Komang Teguh vẫn có thể tham dự, tờ báo Indonesia giải thích.

Bốc thăm chia bảng Giải bóng đá U9 toàn quốc 2023

Ngày 11/8, tại Bắc Ninh, Ban tổ chức Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2023 tiến hành bốc thăm chia bảng.

Theo thể lệ, 16 đội bóng bốc thăm chia vào 4 bảng đấu. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội đứng nhất, nhì mỗi bảng vào vòng tứ kết. Các bảng đấu bảo đảm có các đội thuộc cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Kết quả bốc thăm gồm:

Bảng A: Bắc Ninh, T&T Bắc Giang, Luxcom Ngọc Hùng, Sông Lam Nghệ An;

Bảng B: HYS Hà Nội, Thuận An Bình Dương, Phú Thọ, PSFC Gia Lai;

Bảng C: CLB Bóng đá Hà Nội, Khuyến nông Bình Phước, KELME Quảng Ninh, Kon Tum;

Bảng D: Văn Tâm Đồng Nai, Hải Phòng, Đắk Nông, Việt Hùng Thanh Hóa.

Bốc thăm chia bảng Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2023.

Trận đấu khai mạc giữa chủ nhà Bắc Ninh và T&T Bắc Giang sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 12/8, tại sân vận động Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh. Trận chung kết và trao giải diễn ra vào ngày 20/8.

Giải bóng đá U9 toàn quốc là sân chơi dành cho lứa tuổi nhỏ nhất với quy mô toàn quốc với nhà tài trợ chính là Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tham gia đồng hành cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Giải U15 Quốc gia 2023: Hà Nội, PVF, Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng

Hà Nội, PVF, Sông Lam Nghệ An thể hiện sức mạnh với những chiến thắng tại Vòng chung kết giải vô địch U15 Quốc gia 2023.

Với trình độ chuyên môn được đánh giá "cửa trên", PVF nhanh chóng làm chủ cuộc chơi và dồn ép Phù Đổng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, mãi đến hiệp 2, sau khi Huấn luyện viên Mai Tiến Thành yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng, "lò" trẻ chất lượng cao này mới thành công. Phút 56, Trần Hoàng Khanh thoát xuống và có đường căng ngang thuận lợi cho Anh Việt đệm bóng cận thành mở tỷ số.

Phút 78, vẫn là Hoàng Khanh chạm bóng tinh tế giúp Duy Khang đột phá và ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho đại diện miền Bắc.

U15 PVF có chiến thắng trận mở màn.

Trong khi đó, tại bảng C, chỉ cần 4 phút nhập cuộc, Hà Nội đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc: từ pha đá phạt hiểm hóc của đồng đội, Đậu Hồng Phong bật cao đánh đầu lập công cho Hà Nội.

Hiệp 2, thế trận không có nhiều khác biệt. Hà Nội vẫn là đội bóng chiếm ưu thế. Tuy nhiên, họ không có quá nhiều cơ hội và cũng chưa tận dụng tốt để có thêm bàn thắng. Dẫu sao, thầy trò Huấn luyện viên Trần Trung Kỳ vẫn có được khởi đầu thuận lợi ở giải bằng chiến thắng tối thiểu trước đại diện phía Nam.

Ở trận đấu muộn của bảng C, Sông Lam Nghệ An sớm chứng minh được sức mạnh của mình. Phút thứ 9, hậu vệ và thủ môn Khánh Hoà không tốt, Lê Tấn Dũng băng vào đánh đầu mở tỉ số trận đấu cho Sông Lam Nghệ An. Sang hiệp 2, đội bóng xứ Nghệ ghi thêm 1 bàn thắng do công của Nhật Sang và kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-0 trước Khánh Hoà.

Haaland lập cú đúp, Man City thắng dễ Burnley ngày mở màn Ngoại hạng Anh

Ở trận ra quân Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024, Man City đến làm khách trên sân của Burnley. Phút thứ 4, Rodri thực hiện cú đánh đầu chiến thuật để Haaland dứt điểm một chạm bằng chân trái, tung lưới đội chủ nhà.

Phút 24, Man City gặp bất lợi về nhân sự khi De Bruyne bất ngờ dính chấn thương và phải rời sân. Tuy nhiên, thầy trò Huấn luyện viên Guardiola vẫn biết cách vượt qua khó khăn để có thêm bàn thắng. Phút 36, Alvarez chuyền bóng cho Haaland tung ra cú cứa lòng đơn giản, nâng tỷ số lên 2-0. Tỷ số này cũng là kết quả của 45 phút thi đấu đầu tiên.

Erling Haaland ghi cú đúp giúp Man City có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Burnley. (Ảnh: Reuters).

Sang hiệp 2, Man City chủ động giảm nhịp nhưng vẫn là đội chơi trên cơ khi Burnley không đủ lực để dồn ép đối thủ. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, đội khách đã có bàn thắng thứ 3 ở phút 75. Tiền vệ Rodri có tình huống chớp thời cơ tốt sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Burnley để ghi bàn nâng tỷ số lên thành 3-0.

Trận thắng 3-0 trước Burnley không chỉ đem về cho Man City khởi đầu thuận lợi ở Ngoại hạng Anh mà còn giúp thầy trò Huấn luyện viên Guardiola có đà tâm lý tốt trước trận Siêu cúp châu Âu gặp Sevilla vào giữa tuần sau.