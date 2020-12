Va chạm với xe máy chở bình ga, 1 người đàn ông nhập viện cấp cứu

Thời điểm trên, chiếc xe máy BKS 37B1 - 438.56 do anh Tăng Văn C. ở xã Yên Sơn - Đô Lương điều khiển hướng từ huyện Tân Kỳ về Đô Lương đã va chạm với xe máy BKS 37Z7 - 87.77 do một người đàn ông trên 60 tuổi điều khiển chạy hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.P Cú đâm va cực mạnh đã làm 2 xe văng xa cách nhau gần 20m. Tại hiện trường, cả 2 xe hỏng nặng phần đầu xe và lốc máy, riêng trên xe anh Tăng Văn C. có chở một bình ga loại lớn, rất may bình ga vẫn còn nguyên. Cả 2 người đều bị chấn thương. Anh Tăng Văn C. chở theo một bình ga lớn. Ảnh: NP Sau vụ tai nạn, người dân đã kịp thời đưa người đàn ông lớn tuổi đến bệnh viện. Người đàn ông này sau đó được xác định trú ở xóm 1 xã Hồng Sơn, Đô Lương.